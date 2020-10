Senelerdir büyük başarı gösteren Sakarya, TED, ENKA ve Tac kulüpleri ile 65+, 70+, 75+ ve 80+ kategorilerinde hiç bir takımın katılmamış olması, ayrıca senyörlük statüsüne uymayan 25+ takımlarının şampiyonaya kabul edilmesi enteresandı. Bu sene Mete Tenis, 14 takım ile katılmış 6 kategori de şampiyonluklar yanında 1 ikincilik ve bir de üçüncülük kazanarak Sakarya kulübünün tahtına oturmuştur. Pandemi döneminde gerçekleşen bu şampiyonada hiç bir sağlık sorununun yaşanmamış olması ve bir hafta boyunca her şeyin 4 dörtlük şölen havasında geçmesi katılanları ve izleyenleri mutlu etmiştir. Turnuva yönetimini, hakemleri, gözlemcileri ve tabii ki katılan tüm tenisçi arkadaşlarımı kutluyorum.



ROLLAND GARROS SON GRAND SLAM

Yağmurlu bir 15 günümüzü geçirdiğimiz ve seyircisiz (lütfen alınan bin kişi nedir ki böyle bir turnuva için!) oynanmış olan Rolland Garros Grand Slam şampiyonasında beklenen, yani Matador Nadal'ın, bu kısa senenin boğası Djokovic'i raketiyle sahadan silerek kazandığı ve kendisini Paris'in kralı yapan 13. şampiyonluğu yanında çok beklenmedik özelikle NexGen tarafından şaşırtıcı neticeler de alındığı gibi kortlarda çok da enteresan olaylar yaşandı.



SİLİNMEYECEKLER

Erkeklerde EGO'ları şişenler yolda kalırken, iki sene önce GS Junior Şampiyonu olduktan sonra buraya da elemelerden gelip hiç set kaybetmeden ilk Grand Slam şampiyonluğuna muhteşem bir oyunla ulaşan 19 yaşındaki Polonyalı İga Swiatek herkese güzel bir ders verdi. Seyrederken mest olduk. Uzun servis oyunları, bitmek bilmeyen ralliler, müthiş vuruşlar ve "dropshort"larla süslenmiş nefes kesen oyunlar... Ancak bence, Thiem-Gaston, Gaston-Wawrinka et Thiem-Schwartzman maçları 2020'nin en güzel ve hafızalardan silinmeyecek maçları idi! Finali de "es" geçmeyeyim..



SENYÖR SAMPİYONASI

Ülkemizde senyör tenisçilere pek önem verilmese de, Türk tenisine can vermeye devam etmekte olup bir gün değerleri anlaşılacaktır. Bu şampiyonaya İzmirimizin en eski ve en büyük tenis kulübü KTK-Kültürpark Tenis Kulübü bu sene yine AliBey Club Manavgat'ta geçen hafta içinde gerçekleşen 15. şampiyonaya 4 kadın, 4 erkek toplam 8 takımla katılmış, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanarak büyük başarı elde etmiştir. Kulübümüzü ve katılan tüm oyuncuları ayrı ayrı kutluyorum.