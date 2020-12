Ergi Kırkın Tunus'un Monastır kentinde geçen hafta gerçekleşen ITF 15 bin dolar toplam ödüllü Magic Hotel Tours'un ikinci haftasını da şampiyon olarak tamamladı.



Bu onun bu seviyede kazandığı dördüncü şampiyonluğu oldu. Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar toplam ödüllü MTA Open Tenis turnuvasının final maçındaki rakibi Rosca'yı 2 sette 6-1, 6-1 yenen milli tenisçimiz İpek Öz şampiyonluğunu ilan etti. Vismane'yi 6-4, 4-6, 6-4 yenerek çeyrek finale yükselen Zeynep Sönmez, ardından Ogescu'yu da 6-3, 6-1 yenerek yarı finale çıktı. 110 civarında Türk ve 22 ülkeden yabancı sporcunun mücadele ettiği J5 ITF Gençler turnuvası Matrix Optimum turnuvasında Toprak Avcıbaşı Fransız partneri Paris ile çiftler finalinde Sloven Aljaz Kirbis/ Matic Kriznik çiftini 6-2, 7-5 yenerek çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcumuz Baran Söyler ise tekler finalinde karşılaştığı turnuvanın 1 numaralı seri başı Fransız Max Westphal'e 6-4, 6-2 yenilerek ikinci oldu. On dört yaş oyuncumuz Ece Gencer, Ayni turnuvanın yarı finalinde Nigametzyanova'yı 7-5, 6-4 yenerek ilk defa finale çıkma başarısını gösterdi.



TENİSTE DEGİSİM ÇOK HIZLI SÜRÜYOR

1985 sonrası büyük bir tenis patlaması gerçekleşiyor ve çok hızlı bir değişim ortaya çıkıyor. Bu hız adaptasyon ve uyum zorluklarını da beraberinde getirmeye başlıyor. Çok genç yaşlarda kazanılan şöhret ve servetler, kortlardaki hırçınlık ve giderek artan giysilerde ki yeni moda ve renklilik; rekabetin sertleşmesi gibi ani değişikliklerin kabullenilmesi zaman istiyor. Bütün bunlara karşılık bu sporun özünde pek değişiklik yok! Örneğin terbiyesizlik yok, seyirci, oyuncu, yöneticiler kural ve kaideler dahilinde her şeye göz yumabiliyorlar, tolerans gösterebiliyorlar ama terbiyesizliğe, küstahlığa asla: o zamanlar dünya bir numarası olan Hingis'in Rolland Garros finalinde rakip korta geçerek düştüğü durumu ile etrafına zarar veren raket kıran veya top fırlatan oyuncular hiç affedilmiyor, seyirciler tarafından yuhalanıyorlar bile...



OSAKA'YA BÜYÜK ONUR

Dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, tenis dünyasının yaşadığı bu senenin sıkıntılı ve kısıtlı döneminden beklediklerini gerçekleştirerek sezonu kapattı. Önce US OPEN şampiyonluğunu kazandı, kazanırken de verdiği mülakatlarda Amerika'da polis tarafından öldürülmüş, kendi gibi siyah 7 insanın isimlerini maçlar sırasında kullandığı maskelerde tüm dünyaya duyurdu, gündem ve farkındalık yaratmayı başardı. Bu cesur aktivist çalışmasıyla da "2020 Spor İnsanı" unvanını da almış oldu.