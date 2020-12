Netice olarak US OPEN'de Avusturyalı oyuncu Thiem ilk Slam'ini kazanırken, Fransa'daki Slam'de Nadal krallığını korudu ve 13. şampiyonluğuna ulaştı. Bu arada Djokovic 2020 yılını yine dünya bir numarası olarak kapatma başarısını gösterdi. NİTTOATP sene sonu finallerine yeni katılanların isimlerine bakınca puan olarak olmasa bile ilk sekiz oyuncunun istisnasız (cüce dedikleri Schwartzman ve Rublev bile) ne denli tepelere göz diktikleri çok iyi anlaşıldı. Nitekim finallerde şampiyon olan Rus Medvedev'in sırasıyla Djokovic, Nadal ve finalde de Thiem'i yenerek bu unvanı kazanması tenisin tepesinde büyük bir değişimin yaşanmakta olduğunu gözler önüne serdi. Çiftlerde ise Mate Pavic ve Bruno Soares ekibi, Jurgen Melzer ve Edouard Roger-Vasselin ekinin 6/2 3/6 10-5 yenerek seneyi bir numara olarak tamamladılar.

TENİSİN KISA YILI SONA ERDİ



Hepimizin bildiği, dünyayı ve insanlığı sarsan, her an değişebilen gidişata, yasaklamalara, kısıtlamalara, binbir türlü zorlu kurallara rağmen tenis sporunda, mart ayı sonlarında tamamen sportif faaliyetler, tüm tenis kulüpleri ve bu kulüplerde ki düzenlenen kurslar, eğitimler, müsabakalar önce durduruldu. Sonra yavaş yavaş yumuşatıldı, maske kullanma, sosyal mesafe ve kişisel hijyen konularına uyulması kaydı ile sportif faaliyetler başlatıldı, maçların seyircisiz oynanmasına, tesisler içinde kesin kurallara uyulmasına karar verildi ve son bir iki ay içine sıkıştırılarak teniste canlanma başlatıldı, pek geriye bir dönüş olmayacağı anlaşıldı. Başta Us Open ve Rolland Garros Grand Slam'leri olmak üzere bir çok uluslararası turnuva, ameliyat geçiren Federer, Murray ve Del Potro gibi as oyunculardan mahrum olarak, ancak NextGen oyuncularının baskıları altında gerçekleştirilebildi. Ne var ki Avustralya'da yapılacak 2021'in ilk Grand Slam Turnuvası'nın ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu haberleri gelmeye başladı bile. Olmaz olmaz dememek lazım her halde!



NİTTO ATP'DE MÜTHİS MAÇLAR

FİNAL gurubunda Medvedev-Nadal maçında ilk seti alan Nadal ikinci sette avantaj yakalamasına rağmen kaybedip, 3. sette de Medvedev'e boyun eğerken bugüne kadar hiç kazanamadığı turnuvaya veda ettikten sonra Thiem, Djokovic maçında çekişme tavana vurdu. İlk seti 7/5 kazanan Djokovic, 2. Seti tie-break'te 12/10 kaybetse de maçtaki çekişme final setinde yine tie-break'e gitti. Ve Djokovic böylesi bir maçta beklenmedik bir şekilde 4/0 öne geçerek maç bitiyor dedirtirken, oyun bir anda döndü ve arada bir puan alıp 7 puan kaybedince hem finalden hem de bu finallerden beklediği 6. şampiyonluğundan oldu. Final maçında Thiem'in kazanacağı umuluyor ve isteniyordu. Ama bu turnuvada hiç set kaybetmeden finale kadar gelen Medvedev'in de söyleyecekleri vardı her halde ki bu maça ilk defa set kaybederek başlasa da büyük çekişmeye rağmen sonuna kadar muhteşem bir savaş vererek zorlu ve tecrübeli rakibini 2. Sette tie-break ile, son seti de 6/4 alarak ilk büyük şampiyonluğunu aldı. Bence kutlamak az kalır, ayakta alkışlanmalı.