Türkiye Senyör Şampiyonası'na İzmirliler damga vurdu. İşte sporcularımız: Teklerde şampiyon ve finalist kadınlarımız. 25+K Tuba Turhan 2 (finalist), 40+K Filiz Yılmaz 1. (şampiyon), 55+K Ayşim Karagülle 1. Çiftler: 25+ÇK Duygu Uysal-Ayla Göksu 2., 35+ÇK Filiz Yılmaz-Tuba Turhan 1., 45+ÇK Ayşim Karagülle- Meltem Aykut 2. Erkekler: 55+E Remzi Pekün 1., 65+E Cafer Şen 1., 70+E Patrick Clarke 1., 70+E Hasan Sarıoğlu 2. Çiftlerde: 55+ÇE Remzi Pekün-Erol Demir 1. Antalya Megasaray tesislerinde yapılan bu şampiyonada, bu oyuncularımız kendi yaş gruplarında ülkemizin 2020 yılı medarı iftiharları olmuşlardır. Tebrik ederiz.



HAYDİ HAYIRLISI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya tarafından federasyonlara gönderilen yazıda, 2020 yılında yapılması gereken federasyon seçimlerinin, 2020 Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesi nedeniyle 2021 yılı Kasım ayında yapılacağı duyuruldu. Böylece federasyonların da akibetleri belli oldu ve konudaki belirsizliklerin ortaya çıkardığı spekülasyonlarda kapanmış oldu. Ne var ki çoğu zor durumda olan ve başarıya odaklanması gereken federasyonlar için bu kararın ne kadar doyurucu, ne kadar faydalı olacağı, ayrıca federasyonlara bağlı sporcularımızın motivasyonlarına negatif etkisi tahmin edilemeyecek kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Bir sene kolay değil ama çabuk geçer. Yönetimlerde başkanlıklara soyunacak adayların veya grupların uyanmaları gerektiğine inanıyorum. Yolları açık olsun!



EFSANELER BİR ARAYA GELECEK

Pazar günü Londra'da "The O2" de başlayacak olan Nitto ATP Finalleri için, ATP yönetimi gelmiş geçmiş ve bugün mevcut efsaneleri sene sonu finallerinin 50. yılında bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu kutlama sırasında ve Tim Henman'ın sunduğu bir seri video ile ATP'nin 50 yıllık muhteşem geçmişi içinde tenisin unutulmazları hatırlanacak. Bu finallerde art arda 6 defa şampiyon ve 90'lı yıllarda sezonu yine 6 defa bir numara olarak bitirmiş olan Pete Sampras ile bu sene bu rekoru egale etmeye çalışacak olan Novak Djokovic'in ATP FedEx dünya bir numarası olmanın çalışma ve inanılmaz fedakarlıkları yanında elde edilen başarı üzerine bir söyleşi de yer alıyor. Ebeveynlerin bunu kaçırmamasını öneriyorum. Bu sene 4 kıdemli tenisçi ile 4 NexGen genç arasında gerçekleşecek maçlarla yine yeni unutulmazları ve de belki de büyük sürprizleri TV'lerden izleyeceğiz. Kaçırılmayacak çok büyük bir tenis şöleni!



MEDVEDEV SÜRPRİZ YAPTI

ATP 1000 Paris Mastercard'ta Nadal'ın ve başta NexGen oyunculardan Tsitsipas gibi sporcuların sürpriz bir şekilde erken elenmeleriyle işler değişti. Finalde özledikleri yeri bulan Zverev ve Medvedev'in çekişmeli iki setten sonra son sette Zverev'in inanılmaz düşüşü sonunda mutlu sona Medvedev'in ulaşması, "Kim daha büyük" dedikodularının giderek büyümekte olduğu bir dönemde, yeni sürprizlere alışmaya hazırlıklı olmamız için çok ciddi bir gösterge oldu!