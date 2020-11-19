11 senenin sonunda Londra O2'de gerçekleşen ve yine dünyanın bu sene en iyi ilk sekiz oyuncuları Djokovic, Medvedev, Zverev, Schwartzman (Tokyo 1970 Grubu) ile Nadal, Thiem, Tsitsipas, Rublev (Londra 2020 Grubu) olarak katıldığı ATP NİTTO final maçlarının ilk iki günü geride kaldı. Zevksiz ve monoton geçen maçlar sonunda Nadal Rublev'i, Thiem Tsitsipas'ı, Djokovic Diego'yu yenmeyi başardılar. İkinci günün sonunda ise hafızalarımızdan kolay silinmeyecek kısa bir maç sonunda Medvedev fırtına gibi esti ve Zverev'i ezdi. Gruplarını birinci ve ikinci olarak bitirecek olan oyuncular çapraz maçlar sonunda finale çıkanlar belli olacak. Tahmin yapmak çok zor olsa da sanki yeni bir şampiyon mümkün.



TURNUVALARDAN GÜZEL HABERLER

Genç sporcumuz İztik'li Zeynep Erbakan Tennis Europe Uluslararası Adana Cup U16 Turnuvasını finalist olarak tamamladı. Göcek'te düzenlenen ITF Junior 4 Turnuvasında Kültürpark Tenis Kulübü-KTK'nın gururlarından Semra AKSU çiftlerde şampiyon, Zeynep Gökçe Şen ise 14-15 Kasım'da Muğla Tenis Kulübü'nde düzenlenen 10 yaş turnuvasında birinci grup şampiyonu oldu. ITF JUNIOR (18 yaş altı) J4 Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Melisa Uğur (13 yaş) ana tabloda Romen rakibini 2 sette geçerek son 16 'ya kaldı. Bu netice ile gelecek hafta ITF Junior sıralamasında en genç Türk tenisçi olacak yer alacak. Oyuncularımızı kutluyoruz.



MİLLİ OYUNCU BELGESİ YÖNETMELİGİ YAYINLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren "Milli sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türlerinin belirlenmesine ilişkin Genelge" TTF web sitesinde yayınlanmıştır. Tenis konusunda ve milli senyör oyuncuları ilgilendiren kısmı artık netleşmiş ve bunun takibinin her yıl sonunda TTF tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Belirsiz olan kısım ise bunun oyuncuların talebi üzerine mi, yoksa otomatik olarak mı yapılacağı, ayrıca her belge için bir ücret talep edilip edilmeyeceği sayfalarında mevcuttur.



SENYÖR TURNUVASI

İZMİR'İN tanınmış ve çok sevilen iş adamlarından Turgut Ayker anısına 17 kategori de düzenlenen ve 8 gün süren senyörler arası tenis turnuvası İzmirli oyuncuların yanında İstanbul dahil bir çok şehirden gelen 300 kadar tenis severin katılımlarıyla, İzmirli seyircilerin yakın ve sıcak ilgisiyle geçtiğimiz pazar günü yapılan çok çekişmeli final maçlarıyla tamamlandı. Rahmetli Turgut Ayker'in ailesinin de katıldığı, ödül töreni çok renkli geçti.