Aslında WTA'nın son günlerde gerçekleştirip bir kampanya eşliğinde sunduğu logo değiştiği yanında organize ettiği turnuvaların da isimlerini ATP'de olduğu gibi WTA 1000, 500, 250 vb. gibi isim ve kategori değişiklerini duyurmaya başladı. Bu sayede tenisin iki büyük ve özerk aktörünün işbirliğinin verimli olabileceği ümidini güçlendiriyor. Ne var ki 9 müthiş kadının büyük mücadele vererek bu günlere getirdikleri ve tüm dünyaya kabul ettirmeye başardıkları bu kadın organizasyonu WTA'dan nasıl vazgeçebilecekleri sanki bir muamma!

Umarım birleşmezler ama işbirliklerini beraberce geliştirmelerini yeğlerim ki bundan en çok tenis dünyası fayda görür.

Hayırlısı olsun diyelim ve yakından izleyelim.



GÖZLER AVUSTRALYA'DA OLACAK

Senenin ilk Grand Slam Turnuvası ocak ayının başlarında Avustralya'nın en sıcak günlerinde Melbourne şehrinde gerçekleşirse de bu nalet Kovid-19 virüsü onu bile sarstı ve tüm zorluk ve risklere rağmen 8 Şubat'ta belli şartları kabul edecek ve uyacak oyuncuların katılımıyla ve yeni bir erteleme olmazsa oynanacak. Katılım şartları çok ağır; 14 gün karantina içinde oyuncu ve ekibine yalnız 5'er saatlik kontrollü antrenman ve gevşeme izni sonrasında da kazanarak devam edeceklere 15 gün sürecek zorlu bir turnuva. Nasıl olacağı hakkında bir yorum yapmak çok zor. Hele hele giderek artan pandemi sırasında! Hep beraber göreceğiz. Kısıtlamalar, karantina uygulamaları, ertelemeler hatta turnuva iptalleri herhalde yeni tenis sezonunun başlangıcında en çok gündemi işgal edecek konular olacak. Hayırlısı diyelim!



OYUNCULARIMIZI DESTEKLEYELİM!

Alanya'da düzenlenen TE-Tennis Europe Kategori 3 turnuvası olan TS Academy Cup'da sporcularımız kupaları topladı... Duru Söke tek kızlarda Batu Ataseven tek erkeklerde, Başaran Şimşek/ Amar Huseinovikj ekibi çift erkekler de şampiyon oldu. Mihrişah Yapıcı/Zeynep Su Yavuz ekibi çift kızlar ikincisi, Batu Ataseven/Taymur Muhammad çift erkekler ikincisi olarak turnuvayı tamamladılar. Ergi Kırkın Tunus'un Monastır kentinde düzenlenen "Magic Hotel Tours" turnuvasının finalinde Estonyalı rakibi Raisma'yı yendi. Antalya'da düzenlenen MTA Open turnuvasında Daniela Vismane'yi 6-3, 6-0 yenen İpek Öz çeyrek finale yükselmeyi başardı.



TENİSTE DEGİSİKLİKLER FAYDALI OLUR MU?

Son zamanlarda tenis oyunu teknolojinin ve insan yapısının gelişmesine paralel olara çok hızlandı, çok sertleşti ve izlenmesi zorlaştığı gibi verdiği heyecan dışında seyir zevkide azaldı. Atılan servisler izlenemediği gibi "ace" sayılarında da büyük artış var. Benim gibi konservatif insanlara çok ters gelse de bazı değişikliklere gidilmesi şart olacak gibi! Neler olabilir: servis çizgileri geri çekilerek servis kutusu küçültülebilir; tek servise dönülebilir, nete çarpan ve içeri düşen top oyunda sayılır: toplar çok az da olsa büyütülebilir (imalatçıların reaksiyonu burada çok önemli rol oynar her halde!) ve buna benzer tenisin ruhunu ve özünü fazla zedelemeyen değişiklikler. Tabii bunlar bizleri aşar ama bu konuda sıkı çalışanları duyuyoruz. Büyük değişiklikler, cesaret ve çok büyük dikkat ister...