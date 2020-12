Carlos Alcaraz, Roger Federer, Rafael Nadal, Vasek Pospisil, Andrey Rublev ve Frances Tiafoe ATP 2020'nin kazananları oldu. Teklerde Novak Djokovic ile çiftlerde yine dünya bir numarası olarak yılı tamamlayan Mate Pavic/Bruno Soares'i de unutmayalım. Hepsini kutlarız. Rus Rublev, senenin koçu unvanını kazanan Fernando Vicente ile kovid-19'lu bu kısa yıl boyunca 5 şampiyonluk ve 41 maç kazanarak 23. sıradan 8. sıraya yükselmesi ile yılın oyuncusu seçilmesi de müthiş bir olay. Yine Rolland Garros'ta kazandığı 13. şampiyonluğu ile büyük bir rekora imza atan Nadal bu sene üçüncü defa üst üste Stefan Edberg ödülün sahibi oldu.

Ve Federer, teklerde bu sene yine kazandığı "Fans Favourite Award" taraftarların favorisi ödülü ile bir rekora daha imza atarak ödül sayısını 18'e çıkardı.

Hepsini de alkışlıyoruz.



BERFU VE ILKAY BASARILIYDI

Milli oyuncumuz 21 yaşındaki Berfu Cengiz 14-20 Aralık 2020 tarihleri arasında oynanan ITF W15 Antalya turnuvasında İlay Yörük'ü rahat geçtikten sonra yarı finalde de oyuncularımızdan Zeynep Sönmez'i de mağlup etmeyi başararak finale çıktı. Ancak finalde Fransız oyuncu Diane Parry'e 6-3, 6-1'lik setlerle mağlup olarak ikincilikle yetindi. Aynı turnuvada teklerde ilk turda Berfu Cengiz'e mağlup olarak elenen İlkay Yörük, çiftler kategorisinde Alman oyuncu Kimmelmann ile turnuvayı finalist olarak tamamladı.

İki oyuncumuzu da başarılarından dolayı kutluyorum.



ENKA RÜZGARI

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle TTF tarafından üç aşamada gerçekleşen ve toplamda 157 takımın mücadele ettiği 18 Yaşaltı Türkiye Takımlararası Tenis Şampiyonası sona erdi. Her aşamada olduğu gibi Kovid-19'dan korunma kuralları dahilinde 14-16 Aralık 2020 tarihleri arasında Global Spor Kulübü tesislerinde oynanan final maçları sonrasında ENKA takımları hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon olurken, kızlarda Avrupa Yakası Spor Kulübü, erkeklerde de Bülent Duran Tenis Spor Kulübü Dernekleri takımları ikinci olarak şampiyonayı tamamladı. Tüm katılan oyuncuları ve şampiyon takımları kutluyorum.

Tenisin ülkemizin hemen her köşesinde oynandığının göstergesi olması hedeflenen bu şampiyona sonunda yine de şampiyon takımların İstanbul menşeli olmuş olmaları manidardır.



AO 2021 ÇOK FARKLI YAŞANACAK

Yılın ilk büyük turnuvası olan Avustralya Open, üç ayrı Arena'da (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena and John Cain Arena) her bir için ayrı biletlerle ve korona virüsü önlemleri doğrultusunda kısıtlı sayıda seyirci önünde gerçekleşecek. En çok merak edilen ise bu pandemiden dolayı uygulanacak ağır ve zor şartlara uymayı hangi oyuncuların kabul edip katılacağı. Bizim üst düzey oyuncularımızdan erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda ise Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen'in turnuvaya elemelerden katılacaklarının müjdesi yüzümüzü güldürdü.

Umarız başarılarıyla gurur duyma şansını yakalarız.