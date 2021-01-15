Pandemi dönemine rastladığı ve sağlık önlemleri bakımından Avustralya Açık'ta ana tabloya kalabilmek için kadınlar Dubai'de, erkekler ise Doha'da eleme maçlarını oynadılar. 3 oyuncumuzun katıldığı elemeler başladı ve Pemra Özgen'in ilk turda elenmesi, Cem İlkel ve Çağla Büyükakçay'ın 2. eleme turuna yükselmelerine rağmen ana tabloya çıkabilen olmadı. Umarız Fransa Açık'ta yüzümüzü güldürürler.



ATP ANTALYA CUP'TA GÜLEMEDİK

Elimizde kalan tek ATP Tour 250 turnuvası Antalya'da bir otelin tesislerinde seyircisiz ve de yayınsız bir şekilde gerçekleşti. Avustralya açık öncesi son ATP turnuvası olduğu için katılım üst düzeydi, kaliteliydi ama bizden Altuğ Çelikbilek dışında hiç bir milli oyuncumuzdan mutlu bir haber maalesef alamadık! Cem İlkel zaten Avustralya Açık elemeleri için Doha'da olduğu için katılmamıştı. Turnuvanın ülkemize kaça mal olduğunu bilmiyorum ama turnuva düzenlemesinde başarılı da olsak ki onda da TV'ler de yayın bile gerçekleştirilmeyince yine sınıfta kalındı. ATP tabiiki sonunda federasyonumuzu, alkışlayacak ve teşekkür edecektir. Çünkü bu pandemi döneminde böylesi bir turnuvanın tarafımızdan taahhüt edilmesi onlara bir piyango gibi gelmiştir. Hatalar tekerrür ettikçe yerleşir ama ardından da kurtulması zordur. Bir gün inşallah hatalarımızdan ders alırız.



ANTALYA TENİSİN GÖZDESİ Mİ?

Eskilerde "Seniors" takım ve ferdi dünya şampiyonaları Antalya'da çoğunlukla da Club AliBey'de yapılırdı. Tüm katılımcılarda çok memnun ayrılırlardı. Ama zaman içinde onu da elimizden aldılar. İTF turnuvalarının neredeyse tamamı hep Antalya bölgesinde yapılırdı, hala da öyle. Ne var ki ITF SENİORS turnuvaları ise çeşitli şehirler arasında paylaşılırdı. Azalsa da hala ayni şekilde devam ediyor. Oyuncularımızın yabancı rakipleriyle daha çok maç yapmaları bakımından faydalı olabileceğini düşünülse de bu ITF turnuvaların da zaman içinde dış katılım nispeten azalmaya başladı, kısmen de olsa "biz bize turnuvalarına" dönüştü. Pandemi sonrasında ITF bünyesinde, AB ülkelerini temsil ederek fiilen içinde bulunacağımız için karşılıklı çok daha verimli çalışmaların gerçekleşeceğine inanıyorum. Toplam 15.000 bin dolar ödüllü ITF turnuvası W15, Antalya'da düzenlendi ve temsilcilerimiz İpek Öz ve Cemre Anıl ekibinin çiftlerde İtalyan ekibi Arcidiacono/ Zantedeschi'yi 6-2, 3-6, 10-6'lık setlerle yenerek elde ettikleri şampiyonluk ile sona erdi. Böylesi neticeler hepimizi ve özellikle oyuncularımızı motive etse de dünya çapında oynanan turnuvalarda elemelerden öteye geçmekte zorlanıyoruz. Ve "Kaybetmeyi öğrenmeden, kazanmayı da öğrenemeyiz..." cümlesini hatırlatalım!



ALEX DE MİNAUR ZİRVEDE

Antalya Open'da günün ilk maçında sekizinci ATP finaline ulaşmak için mücadele veren 4 numaralı seri başı dünya 23 numarası ve turnuvanın 4 numaralı seri başı Alex de Minaur tekler kategorisinde turnuvanın 2 numaralı seri başı, dünya 16 numarası Belçikalı tenisçi David Goffin'i 6-4, 3-6, 6-2 yenerek finale çıktı. De Minaur, Fransız Chardy'yi 3 sette yenerek finale çıkan Kazak oyuncu Alexander Bublik'e karşı 8. ATP şampiyonluğu için korta çıktı ve de Minaur ilk sette 2-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesiyle kariyerinin 4. kupasını Antalya'da kazandı. Çiftler kategorisinde ise Hırvat Nikola Mektic/ Mate Pavic kupayı kaldıranlar oldu.