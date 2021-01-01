Avustralya Açık serisinin ilki olan TTF'nin ATP Antalya Açık Tenis Turnuvası, "Tam anlamıyla tenisin bir dünya merkezi haline geldiği" belirtilen ülkemizde, 5-13 Ocak 2021 tarihleri arasında Arcadia Sport Resort'ta yapılacak.

Sert zemin kortlarda, dünya sıralamasının ilk yüzü içinde yer alan oyuncular ile milli oyuncularımızın katılımlarıyla seyircisiz olarak, ama çeyrek finallerden itibaren TRT Spor 2 ekranlarından izlenerek gerçekleşecek.

Umarız o günlere kadar bazı çekilmeler olmaz.



FEDERER ÇEKİLDİ

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'ndan ilk çekilme! Çok mu önemli diyebilirsiniz.

Ama bu çekilme çok konuda çok önemli. Bu çekilen dünyanın en çok sevilen oyuncusu.

Sporcunun yaşı 40'ı geçmekte.

Mutlu bir ailesi ve dört küçük çocuğu var. Kendi çok akıllı olsa da ekibine güveniyor ve onlarla hem fikir olmadan sporu ile ilgili hiç bir karar almıyor.



RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

Bu turnuvanın şartları müsabakalardan epeydir uzak kalan, büyük iki ameliyat geçirmiş ve Kovid-19'in getirdiği kuralları her bir oyuncu için çok ağır. Sonuna gelmekte olduğu sportif geleceğini ve az da olsa son beklentilerini riske atmak istemiyor.

Kortlarda fırtına gibi estiğini çok özlesek de doğru bir yaklaşım sergilemesinden mutlu oluruz.



SANLIURFA'DA İDEALİST BİR ÖGRETMEN VAR

Sosyal medyada dünden itibaren çok kez görünmüş ve zevkle yorumlanmış basit ama ifade ettiği ile çok önemli olan bir fotoğraf vardı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, köy ahalisini tenisle tanıştırdı. Hayal miydi, gerçek miydi? Tabii ki gerçek! Ne var ki bu bir show değil, tersine müthiş bir aşk, ileri görüş ve inancın gün yüzüne çıkışı... Afrika'dan epey örneğini görmüş olsak da, bizim için bizden birini tek başına gerçekleştirdiği bir ilk! Demek ki isteyince her şeye başlana biliniyormuş!

Yol kenarına çok yakın, eğri böğrü bir arazide, nizami ölçülerden çok uzak olsa da bir kort hayal edilip uğraşarak yapılabiliyormuş!

Genci, yaşlısı eski püskü raketlerle hayatlarında hiç görmedikleri bir oyunu önce merakla öğrenmeye çalıştıkları görülüyor. Daha yaşlılar da var!

Onlar belki çabuk bırakabilirler ama kesin olan tenis sporunun (şimdilik oyununun diyelim) o gençlerin rüyalarına girmeye başlayacak, tutku haline dönüşecek bir ateş kıvılcımı olması!



İNSANLAR DÜŞÜNMELİ

Aslında talep yaratmak için çok yerlerde yapılan bir kaç milyon değerlik yönetilmesi zor spor merkezleri içinde tesisler yapılıp yeteneği olup olmadığı bilinmeyen oyuncular bekleneceğine, örnekte ki gibi basit, ucuz ve içinde sporu az da olsa yaşamış oyuncuların hazır ve gönüllü olduğu bir ortama gerektiği kadar bir tesisle başlanması daha iyi olmaz mıydı?

Umarız bu resim insanları biraz düşündürür.