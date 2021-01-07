2021 ATP Cup takım şampiyonası Avustralya Açık'tan önce 1-5 Şubat tarihleri arasında Melbourne'da 4'er oyuncudan oluşan 12 takım arasında gerçekleşecek. 2020'de İspanya takımını yenerek şampiyon olan Sırp takımı yine çok iddialı. Dünya 1 ve 2 numaralı oyuncuların performansları turnuvada ayrıca özel ve renkli bir rekabete neden olacaktır. Rus takımında Nitti finalleri şampiyonu Medvedev ve ilk 10 içinde ki oyunculardan Rublev. Avusturya takımında ise dünya 3 numarası Thiem bekleniyor. Aslında ve toplamda FedEx ATP sıralamasında bulunan 15 oyuncunun 14'ü de bu turnuvada performanslarını serpilecekler. Kaçırılmayacak ve uykusuz bırakacak şölen ile yeni yıla hızlı bir şekilde adım atılacak. 2021'in tenis için hayırlı olmasını diliyorum.

BAKANIMIZDAN ÇAĞRI VAR

ŞÖYLE yazmış sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Arkadaşlar, 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan beklentileriniz nelerdir? Ve ilave etmiş: Cevaplarınızı #GSBdenBeklentim etiketine merakla bekliyorum. Hepsini tek tek okuyup not alacağım." Samimi bir çağrı, umarım çok önemli olarak değerlendireceklerini de cevaplarlar. Ben beklentilerimi yazacağım. Diyaloğun başlangıcı olabileceği için seviniyorum. "Hayırlısı olsun" diyerek teşekkür ve başarı dileyelim.



TARAFTARIN FAVORİSİ

2020 ödülü ile beraber arka arkaya 18 senedir "ATP taraftarların favorisi" ödülüne layık görülmüş olan ve kariyerinin 23. yılını idrak eden Roger Federer, taraftarları için "Bana güvenerek bu sene de beni buralara taşıdılar ve beni hala kortlarda görmek istiyorlar" dediği mesajıyla teşekkür etmiş ve yeni yıllarını kutlayarak her şeyin daha iyi olmasını dilemiş. Geçen sene iki diz ameliyatından dolayı uzun süre kortlardan uzak kalan, turnuvalara katılmayan ve halen teniste inanılmaz rekorların sahibi Federer, kortlarda yavaşlayacaksa da hala kortlarda çok özlenen büyük bir oyuncu.