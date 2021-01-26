"Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz. Erasmus+ Gençlik KA347 projemiz 'Türkiye Ulusal Ajansı' tarafından kabul edilmiştir" diyerek müjdeyi vermiş Tenis Federasyonumuz! TTF'nin bu yeni projesinde tenisin yayılması ve gelişmesi ile ilgili mevcut engellerin tespiti ve çözümlerinin araştırılması için çözüm yolları gençlerden dinlenecek ve bir tenis politikası oluşturulması için 81 ilde yerel proje ortaklarının destekleri ile toplantılar yapılacaktır. Ne zaman gerçekleşeceği bildirilmemiş olsa da hayırlı sonuçlar alınmasını diliyor, gelişmelerden haberdar olmak isteğimizi ilgililere iletiyoruz.



UZAKTAN EGİTİM SEMİNERİ

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenleyeceği ve ZOOM ile yapılacak "Uzaktan Eğitim Semineri" 23-24 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecekmiş. Duyuruda İsteğe bağlı bu seminere katılabilmek için antrenörlük belgesinin şart olduğu ve katılım ücretinin de 150 TL olduğu vurgulanmış. Konusuna ise nedense hiç değinilmemiş!



AVUSTRALYA AÇIK

Kovid-19 sayesinde ilk defa böylesine zor ve dayanılmaz şartlar dahilinde Avustralya Açık "Grand Slam" turnuvası bekleniyor. Seyirci zaten çok kısıtlı ama oyuncuların çoğu kendi dünya sıralamalarını, ümit ettikleri, hasret kaldıkları gelirlerine kavuşmak için çok şeyi göze almaktan çekinmiyorlar. Uçakta pozitif çıkanlar sesbebiyle 70'ten fazla oyuncu sıkı karantinada daha doğrusu oda hapsinde, antrenman yapamadan, sosyalliği unutarak yaşamaya çalışıyorlar! Los Angeles'te top vuran, jimnastik salonunu ve sağlıklı gıdaları iyi değerlendiren, bir firma İçin fotoğrafçının karşısına geçen, 2 yıl öncenin Melbourne şampiyonu Osaka ise hayatından memnun gözüküyor. Ne var ki onun da hayatı bir anda Avustralya'ya inince ve 8 Şubat'a kadar kalacağı Adelaid'de bir anda çok değişecek her halde...



KISA KISA

✓ 2021 yılının ilk ve toplam 132 bin 280 Euro ödüllü ATP Istanbul Indoor Challenger tenis turnuvası 17 Ocak'da eleme turları ile başlayan müsabakalar TED Spor Kulübü'nde oynanıyor. İlk eleme turunda Marsel İlhan ve Koray Kırcı rakiplerine yenilerek ana tabloya çıkma şanslarını bitirdiler. ✓ Ana tabloda milli tenisçilerimizden Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın korta çıktı. Cem İlkel ilk turda Amerikalı rakibine 3 sette, Altuğ Çelikbilek Kovalik'e 2 sette kaybederken Ergi Kırkın çeyrek finale yükselmeyi bildi. ✓ Çiftler tablosunda yer alan Marsel İlhan/Marek Jaziri ve WC ile katılan Ergi Kırkın/Sarp Ağabigün ekipleri ilk turda kaybederken Cem İlkel/Altuğ Çelikbilek çifti ise çeyrek finale kadar çıkabildi. ✓ Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen ve 8 oyuncumuzun yer aldığım. J3 Belek Cup'ta, 3 numaralı seri başı olarak mücadele eden temsilcimiz Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı. Defne Çırpanlı/Duru Söke ikilisi ise çiftlerde ikincilik elde etti.