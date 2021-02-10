Avrupa da tenis sporunun gelişmesi, güçlenmesi ve genç yetenekli tenisçilere her bakımdan destek olmak üzere yeni kurulmuş olan Tennis Europe Danışma Kurulu'na Federasyon Başkanımız Cengiz Durmuş davet üzerine üye olmuştur. Avrupa'nın tecrübelerimizden istifade edeceği, Türk tenisine de katkıları olacağı kesin olan bu güzel ve gurur verici yaklaşıma ilaveten, federasyonumuzun başvurusu ve önerileri üzerine aynı kurulun değişik komitelerinde 2020-2023 döneminde çalışmak üzere ülkemizden de, her biri konularında uzmanlaşmış olan Bora Gerçeker, Özgür Ergüden, Levent Turan ve Milena Zubkova gibi değerli arkadaşlarımız seçilmiştir. Bu çok önemli atamalardan dolayı tüm ilgilileri kutlar, ayrı ayrı hepsine üstün başarılar dilerim.



AVUSTRALYA AÇIK ÖNCESI

Grampians Trophy Turnuvası: Amerikalı 20 yaşında ki Ann Li, yine Amerikalı vatandaşı Jennifer Brady'yi 3 yakın sette yenerek ilk WTA finaline çıktı ve Anett Kontaveit'e rakip oldu. Ne var ki final maçı Avustralya Açık turnuvasının ilk gününe rastladığı için iki oyuncu da müşterek şampiyon ilan edildi. Ender de olsa uygulanabiliyor böyle enteresan kararlar. Murray River Open Turnuvası: Kanadalı oyuncu 20 yaşında ki Felix Auger-Aliassime, çıktığı ATP Tour finallerinde olduğu gibi Daniel Evans'e de yine kaybedince 33 yaşında ki Evans ilk ATP şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Y.Valley Classic turnuvası: Y.Valley Classic Turnuvası yarı final maçında Barty, Serena Williams'ın sakat lığı nedeniyle çekilmesi sonunda finale çıktı ve final maçında rakibi İspanyol Muguruza'yı mağlup ederek 9. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Gippsland Trophy Turnuvası: Kaia Kanepi'yi final de 6-4, 6-1 mağlup eden Elise Mertens WTA'da 6. tekler şampiyonluğunu elde etti. #Great Ocean Road Open Turnuvası: 2020 ATP Sofya Açık'ta ilk finalini oynayıp şampiyon olan 19 yaşındaki Jannik Sinner, bu ikinci ATP Finalinde de vatandaşı Stefano Travaglia'yı yenerek şampiyon olmayı başardı.



BIZDEN..

Antalya- Club Megasaray Open II: Ülkemizde gerçekleşmeye başlayan ve çok önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen bu turnuvaların ikincisinde Carlos Teberner final maçında Jaume Munar'ı mağlup ederek kariyerinin ikinci ATP Challenger şampiyonluğunu kazandı.



Birtan Duran Pakista n'da

Islamabad'da düzenlenen 2021 J5 ITF

Pakistan International Juniors Tennis şampiyonasında 16 yaşında ki genç yeteneğimiz Birtan Duran tekler finalinde İsviçreli Baumgartner'i 7-5, 6-4 yenerek şampiyon olduktan sonra çiftlerde de ortaklık kurduğu Baumgartner ile Dolzhenkov / Dorofeev ikilisini 6-4, 6-2 ile mağlup ederek bu turnuvada hiç set vermeden iki kupayı birden kazandı şampiyonluk elde etti.