Bu hafta oynanmakta olan turnuvaya katılan dünya ilk on numarası içinden Andrey Rublev 2. bye olarak 5. ATP 500 şampiyonluğu peşinde. Dominic Thiem bir numaralı bye olarak kazanmış olduğu 5 ATP 500 şampiyonluğunun üstüne burada 17. Kupasını arayacak. Denis Shapovalov 3. Bye ve 4. Bye Roberto Bautista Agut oldular. Ve de David Goffin, Alex de Minaur, 2019 Next Gen ATP Finals şampiyonu Jannik Sinner ve Japon Kei Nishikori orada olacaklar. Müthiş maçlar, heyecanlı maçlar ile şenlik olacak ve iyi tenise doyulacak gibi. Herkese iyi seyirler.

TENİSÇİLERİMİZ ATAGA KALKTI

Çağla Büyükakçay: WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy eleme turunda yakın geçen bir maç sonunda Fett'i 6-3, 4-6, 7-5 yenmeyi bildi ve eleme final turuna kaldı. Ne varki Çinli rakibine 2 sette yenilerek elendi.

Berfu Cengiz: Rusya'da düzenlenen W25 Kazan Kremlin Cup'ta ev sahibi ülkeden 2 numaralı seri başı Savinykh'i 7-5, 2-6, 7-6 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maalesef Matuka'ya yenilerek turnuvayı bitirdi

Yankı Erel: M15 Kazan Kremlin Cup'ta 4 numaralı seri başı Fayziev'i 6-3, 3-6, 6-3 yenerek ITF'te ilk yarı finaline yükseldi. Ardından Rus Philippov'u 6-1, 6-2 yenerek finale çıktı. Finalde de ev sahibi ülkeden turnuvanın 1 numaralı seri başı olan Zakharov karşısında 6-3, 3-0 öndeyken rakibi maçı bırakınca Yankı'mız yankılarıyla ilk tekler şampiyonluğuna kavuştu. Kutluyoruz.

WTA-ATP TURNUVALARI

Muguruza: Grand Slam şampiyonluğu bulunan İspanyol oyuncu, WTA Dubai turnuvası finalinde rakibi Krejcikova'yı 7/6 6/3 yenerek şampiyon olmasını bildi. Tormo: İspanyol oyuncu Meksika Guadalajara kentinde gerçekleşen WTA turnuvası finalinde Amerikalı Genie Bouchard'ı mağlup ederek ilk WTA şampiyonluğunu kazandı.



DOHA TURNUVASI

FEDERER'in uzun bir süre sonra burada tekrar kortlara döndüğü için turnuvaya değişik bir anlam katmıştı. Özlenmişti ve dönüşü her bakımdan merak ediliyordu. İlk turu "bye" geçti ve ilk maçını ikinci turda İngiliz Evans ile oynadı. Yaptığı bu maçta pek başarılı olmamasına rağmen zorlanarak turu atladı. Bir gün sonra Basilashvili İle oynayacaktı. Federer kazanır deniyordu ve de tahminlerde Federer'e 1'e 1 verilirken, rakibine hiç şans tanınmıyordu. İşte burada tenisin acı kanunu devreye girdi ve beklenmese de Basilashvili, ilk seti tie-break'te kaybettikten sonra müthiş bir oyunla diğer iki seti alarak Federer'i 3 sette yenmeyi başardı. Federer tanınmaz haldeydi, hatta şaşkındı ve belli ki henüz kortlara çıkmaya hazır değildi.

DUBAİ'DEN ÇEKİLMİŞTİ

Ve bir hafta sonra Dubai'de yazılmış olduğu turnuvadan da, akıl dolu bir kararla hemen çekildi. Basilashvili ardından Amerikalı Fritz ile oynayıp kazandıktan sonra Rus Rublev'i yenerek finalde Bautista Agut'un rakibi oldu. Basilashvili, Qatar ExxonMobil Open turnuvasının finalinde Bautista Agut'u da yenip teklerde ilk ATP şampiyonluğunu ilan etti. Teniste ilk yüz içindeki oyuncular o kadar çok birbirlerine yaklaştılar ki hepsi her an her oyuncuyu yenebilecek duruma geldiler. Djokovic ve Nadal da bunlara dahil! Çiftlerde ise Rus oyunculardan Karatsev / Rublev takımı, Daniell ve Oswald'dan oluşan takımı 7/5 6/4 yenerek şampiyon oldu.