Üçüncü turun sonuna kadar, kadınlarda 32 seri başından 11 seri başı, erkeklerde ise 32 seri başından 14 seri başı oyuncu, beklenmedik şekilde, bir kısmı 5 setlik maçlar sonrasında, aralarında maç sayısı kaçıranlar, seyircileri şaşırtarak elenenler oldu. Belki de uzun süre kortlardan uzak kaldıkları ve formda olmadıkları için! Erkeklerden Wavrinka, Monfils, Sinner, Krigos, Schwartman, Shapaopvalov gibi, kadınlarda ise Konta, Azarenka, Kerber, Kanepi, Kenin, Venüs, Andreescu... gibi hepsi de başa oynayabilecek oyunculardı bunlar..



AVUSTRALYA AÇIK 2021

2020 Mart ayından beri dünya tenisi ve genel olarak tenis yaşamı, Kovid-19 salgını dolayısıyla bir çok aktivitenin askıya alınmasıyla, bir ileri iki geri giderek herkesi çok üzdü ve ancak suni bir şekilde ayakta kalabildi. Üstünde çok tartışılsa da, bazı mecburi ve hayati değişiklerle faaliyetler biraz değil bayağı göz karartarak başlatıldı. Sık değiştirilse de cesur bir program yapıldı. Önce Us Open, sonra Rolland Garros derken, arada yaşanmış tatsız virüs bulaşmalarına, bunlara bağlı sıkı ve mecburi karantina mecburiyetlerine rağmen yeni yılda Avustralya Open, beklenenden çok daha iyi katılımla programlandığı gibi başlayabilecekti. O günler yaklaştıkça Avustralya'ya inen uçaklarda virüs bulaşmış oyuncuların bulunmasından dolayı, tüm uçak yolcuları 14 günlük karantinaya tabi tutuldular, oyuncuların odalarından çıkmaları yasaklandı, antrenman yapmalarına müsaade edilmedi. Herkes bu şartları önceden bildiği için de hiç itiraz olmadı. Seyirci sayısı çok kısıtlı olacaktı ve tesisteki yeni uygulamalara aynen uyulacaktı. Bunlardan en önemlisi ise çizgi hakemlerinin yerine bu işi yeni kameralar ve yapay zeka üstlenecekti. Tabii bunların kararına da itiraz edilemeyecekti. Anlaşılan, bu turnuva biraz da "Yapay Zeka" ile yoğun yaşanacaktı! Grand Slam turnuvalarının önemi o kadar büyüktü ki beklentileri çok fazla olmayanlar bile hiç ses çıkarmadılar. Tek arzuları, İki günlük antrenman sonrasında bir an önce müsabakaların başlamasıydı. Keşke diyorum, hayıflanarak bizim oyuncularımız da katılabilselerdi!



FİNAL ZAMANI

BUNUN için bugün ve Pazar günü oynanacak final maçlarını bekleyeceğiz. Kadınlarda ikisinin de şansı eşit gibi! Ama erkeklerde büyük bir sürprizle karşılaşabilir. Acaba yine Us Open'de olduğu gibi yeni bir Grand Slam şampinunu mu alkışlayacağız?



ISTE FİNALİSTLER

Son altı gün hiç kolay geçmeyecek gibiydi. 18 Şubat akşamı itibariyle erkeklerde, elemelerden gelen dünya 114 numarası sürpriz oyuncu Rus Karatsev'i yarı finalde 3 sette yenerek turnuvada şansı devam eden tek büyük favori Djokovic kalmıştı. Rakibi de Medvedev oldu. Kadınlarda ise finale kalan en büyük favoriler Serena Williams'ı ezerek yenen Japon Osaka ile yine elemelerden gelen ile Barty'yi yenerek yarı finale çıkan Macar oyuncu Mushova'yı 3 sette yenmeyi başaran Amerikalı Brady oldu.