Anlaşılması zor bir durum: düşünelim diyorum! Tenis geçmişlerini bir yana bırakırsak 35 yaşından 80-85 yaşlarına kadar süren sportif bir hayat, Nereden bakarsanız bakın eksi/ artı 50 sene... Profesyonellerin tenis hayatları ise abartaraktan yazıyorum en fazla 20-22 sene! Lisans parası toplarken senyörler takım şampiyonası pazarlanırken senyörlerden iyisi yok! Ama sonrasında sanki senyörler yok! Anlayamıyoruz..



TENİSTEN KOPULMAZ

Bakın siz bu haftanın tenis etkinliklerinden bazı rakamlar vereyim. Gerisini Sizler değerlendirin... Dubai ve Meksika'nın Guadalajara kentinde 2 WTA kadınlar turnuvası... Marsilya, Katar ve Santiago'da 3 ATP Erkekler Turnuvası... İTF turnuvaları olarak 13 ayrı şehirde 16 ( Erkekler 9 M15; 1 M25; Kadınlar 4 W15; 2W25) turnuva düzenlenmiş... Bitmediğinin göstergesi: ATP'nin bitmeyen ve bu hafta Santiago ve Saint Petersburg'da oynanan 2 Challenger turnuvası var. Unutmadan: fark ettiyseniz görünürde sanki hiç senyör turnuvası oynanmıyor. Tam tersine özellikle Antalya'da, İstanbul'da, İzmit'te, İzmir'de ve bir çok ilde yani normalleşme ile beraber sayılarını takip edemesem de de her hafta "hafta sonu turnuvaları, sponsor turnuvaları, anı turnuvaları ve de alışılan geleneksel turnuvalar" maşallah hiç eksik olmuyor. Bir haftada senyör turnuvaları hariç 23 turnuva oynanıyor. Futbol ile mukayese etmezseniz büyük bir rakam ve neredeyse 48 hafta boyunca turnuvalar bu hızından kaybetmeksizin devam ediyor. Tenis hakikaten bambaşka bir spor...



FEDERER NİHAYET

İki diz ameliyatı, uzun süren bir rehabilitasyon, kortlardan uzak ve Kovid-19'lu uzun ve ne zaman biteceği meçhul bir salgın, yasaklar, yeni şartlar ve karantinalar. Bütün bunlara ve yaşına rağmen ayrı kalamadığı tenis sporuna, kortlara dönebilmek için özveriyle çok çalıştı. Birkaç ertelemeden sonra yine kortların büyüğü olarak ATP Doha Turnuvasında ilk maçı için korta çıktı. Uzun ara vermek tenis gibi tekniğe ve artık güce de çok dayalı bir sporda tabii ki gibi hiç kolay değil. Bir de üstünde diziyle ilgili soru işaretleri taşırken! Oynadı çok hatalar yaptı, koşabildi ve zor da olsa tecrübesiyle kazandı. Aslında kazanan tüm tenisseverler oldu. Hoş geldin büyük oyuncu!