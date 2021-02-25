Tenisin dünya serüveni, Grand Slam'lerde de olduğu gibi tenis severler tarafından genelde ve özellikle ülkemizde çok eksik kalarak yalnız tekler müsabakaları, başarıları ve dedikoduları ile özdeşleştirilmektedir.

Başta özellikle çiftler kategorileri olmak üzere bu kategori kesinlikle takımlar arası müsabakalarda çoğu zaman neticeyi belirleyici olabileceğinden son derece önemli ve kıymetlidir. Ayrıca karışık çiftler, tekerlekli sandalye tenisi, geleceğin tenisçilerinin ortaya çıkabileceği Junior sınıfının müsabaka ve şampiyonaları, özlenen eski meşhur ve çok başarılı, çoğumuzun idolleri olan tenisçilerin masterler olarak yaptıkları akıl-teknik dolu, eğitici ve eğlenceli maçları neden yeterince ilgi görmüyor, anlamakta güçlük çekiyorum!



AVUSTRALYA AÇIK'TA SAMPİYONLAR GEÇİDİ

Kadınlarda 23 yaşındaki 180'lik ve çok güçlü Japon Osaka 24. şampiyonluğunu arayan Serena'nın yolunu kolayca kestikten sonra finalde çok formda Amerikalı Brady'e karşı üstünlüğünü korumasını bildi ve iki güzel set sonunda 4. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Erkeklerde Sırp Novak Djokovic, kendisine rakip gibi gözüken, önce son US Open şampiyonu Avusturyalı Thiem'in, sonra Zverev'in, ardından da bu turnuva da en büyük rakibi sayılan ve 21. şampiyonluğu peşinde çırpınan Nadal'ın ve nihayet Nadal'ı eleyen Tsitsipas'ında kaybetmesi sonunda finalde son zamanlarda hiç mağlup edilememiş ve çok formda Rus oyuncu Medvedev ile karşı karşıya geldi. Ülkemizdeki beklenti yüzde 60'tan fazla Medvedev lehine idi.



KARATSEV'I KUTLUYORUM

Maç başlamak üzereyken ekranda dünyanın önde gelen yorumcuların beklentilerini gördük; şaşırtıcı idi. Onlar yüzde 60'tan fazla şansı Djokovic'e vermişlerdi. Ve de haklı da çıktılar. Djokovic, ilk set dışında Medvedev'i korttan silerek çok istediği Avustralya'daki 9. toplamda 18. şampiyonluğuna kavuştu ve iki büyük rakibiyle eksiğini 2'ye indirdi. Anlaşılan bizim beklentilerimizde gereğinden fazla sübjektifmiş. Djokovic kazanmasını bilen büyük bir oyuncu. Karatsev'i de 'es' geçmemek lazım. Elemelerden gelip yarı finale kadar çıktıysa da Djokovic'e karşı pek etkili olmadı. Ama turnuva sonunda dünya sıralamasında 72 sıra yükseldi. Onu da kutlayalım....



TURNUVALAR TAM GAZ

Turnuvalara tam gaz devam! Örneğin Amerika'da 500 bin, bir çok ülkeden gelen korkutucu rakamlar ve Türkiye'de 30 bin yaklaşan ölüm haberleri yanında, hiç bir şey yokmuş gibi davranan insanlar... Turnuva katılımları için gerekli vize işlemlerinin peşinde koşanlar ve tenisin tepe yöneticilerinin büyük cesaretle devam kararları neticesinde hemen Avustralya Açık sonrası yalnız 3 ATP, 2 WTA ve birçok İTF turnuvası devrete alınmış. Hayırlısı diyelim!. Fransa'da Montpellier'de Murray, Sinner, Tsonga ve Goffin'li sert kort turnuvası ATP 250 Sud Open. WTA Lyon- Sens'ta 6. Open ve Katar Doha'da WTA Qatar Total Open. Arjantin'de Schwartzman, Tamos-Vinolas, Delbonis, Paire ve Mular'lı ATP Cordoba Open, toprak kort turnuvası. Singapur'da Cilic,Mannarino ve Millman'lı ATP Open... Ve Türkiye'den milli oyuncumuz Altuğ Çelikbilek devamını merak ile izleyeceğiz.