Singapur ATP 250 Singapore Tennis Open Teklerde Avustralyalı Popyrin, finalde Kazak Bublik'i 4/6 6/0 6/2 yenerek, Çiftler de ise Belçikalı Gille/Vliegen ekibi Avustralyalı Ebden/ Smith ekibini 6/2 6/3 yenerek şampiyon oldular.

İspanya ATP Cordoba Open'da 2021 şampiyonu teklerde İspanyol Ramos-Vinolas'ı elemelerden gelip mağlup eden Arjantinli Cerundolo ekibi oldu. Çiftler kategorisinde ise Brezilyalılardan oluşan Matos ve Rodrigues Alves ekibi, Fransız Paire ve Monako'lu Arneodo ekibini iki sette yenerek şampiyonluklarını ilan ettiler. ATP Open Sud de France ( Marsilya) Belçikalı Goffin, İspanyol Bautista Agut'u 5/7 6/4 6/2 yenip, çiftlerde de Kontinen ve Roger-Vasselin ekibi, Erlich/Vasilevski'den oluşan Belarus ekibini 6/2 7/5 yenip şampiyon oldu. WTA 500 Adelaide 19 yaşındaki fenomen oyuncu Iga Swiatek Pazar günü oynadığı finalde İsviçreli Belinda Bencic'i de yenerek kariyerinin ilk sert kort turnuvasını yine hiç set kaybetmeden kazanmış oldu.



BU HAFTA OYNANMAKTA OLANLAR

ATP 500 Roterdam ABN AMRO World Tennis Tournament'te 1numaralı seri başı 25 yaşındaki Medvedev'in yanında 2 numaralı seri başı Rus Rublev, Zverev, Bautista Agut and Felix Auger, 2019 Nitto ATP Finals şampiyonu Tsitsipas, eski dünya 1 numarası Murray ve yine eski 3 numara Wawrinka şampiyonluk için mücadele etti. Medvedev bu şampiyonluğu alırsa dünya iki numarası olarak ve ilk defa Nadal'ın önüne geçecekti, ama olmadı. İlk turda elenerek büyük ve kötü bir sürprize imza attı. Yalnız O 'mu, arkasından Zverev, Wavrinka sonra da Murray ve de gelecek neslin ümit verenleri elendiler! ATP 250 Argentina Open-Buenos Aires Diego Schwartzman zoru başarmak istiyor. Schwartzman, 2019 yılında çeyrek finaline çıktığı bu turnuva da ilk şampiyonluğunu kazanmak için 1 numaralı seri başı olarak yarı finalde Sırp Kecmanovicile, diğer tarafta ise Cordoba turnuvası şampiyonu Cerundolo Ispanyol Ramos ile final için mücadele edecek.



FEDERER TEKRAR KORTTA DÖNÜYOR

Rekabet dışı, rol model, büyük ve çok sevilen bir oyuncu olan geçen sene geçirdiği iki ameliyattan ve 13 aylık bir iyileşme süreci ve hazırlanma döneminden sonra tekrar kortlara dönmeye hazırlanan Federer'i nihayet ATP Doha turnuvasında izleyebileceğiz. Hemen arkasındanda Dubai'de oynayacakmış. Çok sevindirici bir haber.



GENÇLERİMİZ ESMEYE BASLADI

St.Petersburg'daki Challenger Turnuvası İsviçreli Dominic Stephan Stricker'i 6-7, 6-3, 6-3 ile mağlup eden milli oyuncumuz 2 numaralı seri başı Cem İlkel adını çeyrek finale yazdırdı. Ancak Kopriva'ya 7/5 6/2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Milli tenisçimiz Altuğ Çelikbilek ise aynı turnuva da Hollandalı De Jong'u 2 sette yenerek yarı finale çıktı. Alkışlarımızla Mutlu haberini bekleyeceğiz. Milii oyuncumuz Çağla Büyükakçay ise rakibi eski Grand Slam şampiyonu Alman Kerber'iki yakın sette 6/4 6/2 kaybederek katıldığı WTA Doha turnuvasına veda etti.