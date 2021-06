Grand Slam'lerin en zoru Roland Garros'tur. Diğer adı ile dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Paris'te gerçekleşmekte olan ve yalnız burada toprak kortlarda ve 5 set üzerinden oynanan Fransa Açık... Tüm seyahat zorluklarına rağmen sporcular neredeyse eksiksiz olarak kortlarda olmalarda tribünlerdeki alışılmış coşkuyu özlüyorlar her halde. Bu en büyük turnuvalar bilindiği gibi 15 gün sürer ve hem organizatörler, hem tribünlerde ki şanslı seyirciler ile TV'lerin karşısında ki izleyiciler, hem ilk turlarda elenseler de kendilerini ispat etmek için çırpınan, hem de ve de en çok kazanmaya devam eden ve yavaş yavaşta yorulmaya başlayan oyuncular için çok zor olmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu turnuvada, yalnızca bir kategoride 128 kişinin iki gün süren ilk turunda 64 maç yapılmaktadır. Her maçı izlemek tabii ki imkansız ama tenis yorumcuları, yükselen oyuncular ile her zaman merakla beklenen ilk günlerin sürprizlerini görüp yola devam etmeyi çok severler.

Nadal ilk defa Roland Garros'u 19 yaşındayken kazanmış. Bu hafta içinde 35 yaşını doldururken acaba burada 13. şampiyonluğunu kazanabilecek mi? Aynı amaçla tepeye göz diken epey rakipleri var. Bunlardan biri de tartışmasız dünya bir numarası, her konuda Nadal ve Federer ile rekabette olan Djokovic. Bu turnuvada, geçirdiği ameliyatlar dolayısıyla neredeyse hiç turnuva oynamamış olmasına rağmen puanlarıyla hala 8 numaralı seri başı olan 40 yaşında ki Federer'e hiç şans tanıyan yok. NexGen oyuncuların hepsi aportta bekliyorlar:

DÜNYA YILDIZLARI BAŞ ROLDE

Tsitsipas, Medvedev, Zverev bunlardan başı çekenler. Ama daha en az 4-5 oyuncu da sürpriz yapabilirler. Thiem, Rublev elendi, ama İtalyanlar var, diğer Rus oyuncular var, ve daha ne gençler... Bu arada hiç şans tanınmayan Federer de 3. tura yükseldi. Yaşına rağmen zaman zaman kendini bile aştığını görmek spor adına insanı mutlu ediyor. Yolumuz uzun ve şimdiden bir iki favori göstermek bana göre değil. Şimdilik zevkle izlemeye devam edip, özlem giderelim ve tadına varalım tenisin... Heyecan yaşayalım.

KADINLARDA DURUM PEK FARKLI DEGİL

24 Grand Slam şampiyonluğu olan Serena Williams sahnede olsa da, son zamanlarda herkese biraz fark atan bir Sviatek'te var. Ne var ki favoriler arasında olanlardan Barty, Osaka, Halep, Andreescu elendiler veya çekildiler bile! Bu durum acaba Serena için 25. bir şampiyonluk şansı mı?

TENİS PANDEMİDEN KORKMUYOR

Tabii ki önlemlerini uygulayarak, ama her geçen günde biraz daha gevşeterek. Aşılama büyük kitlelere yayıldıkça umarız tenisimizde eski günlere dönmüş oluruz. Bereket Çağla Büyükakçay, İtalya'da ITF, W25 Grado turnuvasında çeyrek finalde Bandecchi ile yarı final için mücadele edecek. Bu da bizim tenisimizden güzel bir haber. Başarılar diyoruz. Yankı Erel Tunus'ta düzenlenen M15 Magic Hotel Tours turnuvasında Robert Strombachs'ı 6-4, 3-6, 6-4 yenerek yarı finale yükseldi. Alkışlıyor ve şampiyonluk bekliyoruz

OLAYLAR EKSİK OLMUYOR

Osaka enteresan bir şampiyon. Maç sonlarında ve de stüdyoda konuşmak, soru almaktan rahatsız olduğunu ve bu mecburi etkinliklere katılmayacağını açıklamasından sonra RG yöneticilerin aceleci ve cezalandırılma olasılığını bildirmelerinden sonra Osaka'nın ilk turu geçmiş olmasına rağmen turnuvadan çekilmesi büyük bir olay ve çok çeşitli polemiklere neden oldu. Bu Osaka olayının etkilerini zaman içinde izleyeceğiz.