Dünya kadınlar 7 numarası Sabalenka, dünya bir numarası Barty ile oynadığı final maçına fırtına gibi başlayıp ilk seti de 6/0 gibi müthiş bir skorla aldıysa da ikinci seti 6/3 kaybetti. Barty, savaşçı karakteri ile şampiyonluk için bir üçüncü set şansı yakaladı ama 6/4 kaybederek Sabalenka'nın WTA Tour'da onuncu şampiyonluğuna boyun eğdi.

NADAL FAVORİ FAKAT...

Roland Garros öncesi toprakçıların neredeyse tamamı Roma'da. Djokovic Sırbistan Open turnuvasından sonraki turnuvalara pek heveslenmediyse de burada altıncı kupasını kazanmak için çok iddialı olacağı kesin. Öngörüler yine de yüzde 63 Nadal'ı favori görüyorsa da Roland Garros'u 13, Barcelona'yı 12 ve Monte- Carlo'yu da 11 defa kazanmış bir oyuncu olarak burada da onuncu kupasını arayan Nadal'ın işi, özellikle de Zverev'e karşı son Madrid mağlubiyetinden sonra çok kolay olmayacağa benziyor. Ayrıca burada yine sert ve genç rakipleri çok: Medvedev, Thiem, geçen ay Monte-Carlo turnuvasını kazanan Tsitsipas, Rublev, Schwartzman ile üç önemli İtalyan Berrettini, Fognini ve Sinner gibi oyuncular bunların en önemlileri. Çiftlerde ise Madrid turnuvası finalistleri Mektic/Pavic ekibine karşı burada 3. şapiyonluklarını arayacak olan Cabal/ Farah ekibinin mücadelesi enteresan olacak.

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

Ülkemizdeki haftalık ITF turnuvaları yabancı oyuncularla devam ederken, İstanbul'da gerçekleşen J4 ENKA ITF Junior turnuvasında Ayşegül Mert tek kızlar şampiyonu, Baran Söyler tek erkekler şampiyonu, Melisa Şenli tek kızlar ikincisi, Ayşegül Mert/Duru Söke çift kızlar şampiyonu, Elif Albayrak/ Aleksandra Gabrovska çift kızlar ikincisi olurken Fatih Sarı/Umut Kaan Yenilmez çift erkekler ikincisi oldular.

ENKA kulübü ve başarılı tüm oyuncularımızı kutluyorum. Almanya HeilBronne Challenger turnuvasının elemelerinin son maçında Fransız Janvier'ye yenilen Altuğ Çelikbilek ana tabloya çıkamadı. Yine de bu turnuva için güzel bir netice, kutluyoruz.

ZVEREV ZİRVEDE

Zverev'in son formu önce Thiem'i, ardından da Nadal'ı turnuva dışına attı ve yeni bir finale daha ismini yazdırdı. Rakibi son zamanlar en çok yükselen NextGen tenisçi İtalyan Berettini oldu. Ne var ki çok sık dengesiz neticelere imza atmış olan Zverev finalde yine müthiş bir oyunla ve 3 sette şampiyon olmasını bildi. Çiftlerde İspanyol Granollers ve Arjantinli Zeballos ekibi finalde Sırplardan oluşan Mektic/Pavic ekibini 3 sette yenerek şampiyon oldular.