Bu sene ikincisi 19- 25 Nisan tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleşen, TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Toprak Kort Turnuvası tamamlandı.

1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ile Rumen Sorana Cirstea final maçını oynadılar ve kazanan biraz sürpriz de olsa Rumen Cirstea oldu. Tebrikler...

SİMONA HALEP YARI FİNALDE KALDI

Barty, Pliskova Ka, Svitolina, Kvitova, Halep, Rus ve Kontevit gibi önemli tenisçilerin katıldığı Stuttgart çok kaliteli bir turnuva olarak tarihteki yerini aldı.

Dünya 3 numarası Simona Halep, Avrupa'nın önemli WTA toprak kort turnuvalarından, Stuttgart hariç (Roma Turnuvası'nı da geçen yıl kazanmıştı) çoğunu kazanmış olmasının verdiği öz güven ile bu sene Stuttgart'ı da kazanma zamanının geldiğini düşünerek buraya büyük motivasyonla gelmişti. Ama yarı finalde güçlü Sabalenka'ya boyun eğerek veda etti. Sabalenka'da finalde karşılaştığı çok istikrarlı bir oyuncu olan Barty'ye yenilerek ancak ikincilikle yetindi

NADAL'DAN BİR SAMPİYONLUK DAHA

Rafael Nadal kendi ülkesinde çok sayıda iyi ve genç oyuncuya karşı oynadığı Barcelona Open Banc Sabadell Turnuvası'nda, güçlü genç Tsitsipas'ı final maçında 3 sette 3 saatten fazla süren ve bir maç puanı çevirdiği maçta 6/4 6/7(6) 7/5 yenerek buradaki 12. şampiyonluğuna ulaştı. Nadal, ilk defa 16 yaşında iken 2003 yılında burada bu turnuvayı kazanmıştı. O günden bu güne, bu Nadal'ın kazandığı 61. toprak kort şampiyonluğu oldu.

BELGRAD'DA BERRETTİNİ RÜZGARI

İtalyan oyuncu Berrettini , Rus Karatsev'i 6/1 3/6 7/6(0) yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Djokovic ise yarı finalde Karatsev'e yenilerek elenmişti. Elemelerden gelip finale kalan Sırp takımı Sabanov / Sabanov (Sabanov kardeşler ekibi) Uruguaylı Behar ve Ekvatorlu Escobar Ekibini 6/3 7/6(5) yenerek şampiyon oldular.