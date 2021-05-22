ATP 250 Lyon'da Thiem, dünya 4 numarası olarak katıldığı 17 toprak kort turnuvasının 10'unu kazanmış bir oyuncu olarak, 2018 yılında şampiyon olduktan sonra ilk defa Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon turnuvasına 1 numaralı seri başı olarak katılıyor. 2. seri başı ise 2019 ve 2020 Marsilya turnuvası ile son Monte Carlo şampiyonu dünya 5 numarası Tsitsipas. Schwartzman, David Goffin, Gael Monfils, Aslan Karatsev, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti ve Sebastian Korda. Müthiş bir katılım yine. Tenis rayına oturuyor galiba!

NADAL EZELİ RAKİBİNİ YENDİ

ATP Roma, toprak sezonuna yakıştı. Yine finalde buluşan iki ezeli rakip Djokovic ve Nadal karşılıklı enteresan ve beklenmedik basit hatalarla dolu olsa da heyecanın azalmadığı bu maçın sonunda dünya iki numarası Nadal ezeli rakibi dünya bir numarası Djokovic'i 7/5 1/6 ve 6/'lük 3 set sonunda yenerek, Rolland Garros, Monte Calo ve Barcelona turnuvalarında olduğu gibi, çok arzu ettiği 10. Şampiyonluk serisine Uluslarası BNL İtalya Turnuvası'nda da ulaşmış oldu. Bu ayrıca onun, Djokovic'in rekoruna eriştiği 36. ATP Masters 1000 şampiyonluğu idi, yani çok önemliydi! Kutlanması gerek değil mi? Çiftler finalinde ise Sırplardan oluşan Mectic - Pavic ekibi Amerikalı RAM ve İngiliz Salisbury'den olan ekibimizdeki 2 sette 6/4 7/6 (4) ile yenerek şampiyon oldu.

FEDERER NOKTA KOYACAK

Özlenen Ekselansları Cenevre Turnuvası'nda 40'ına gelmiş Roger Federer, 2019'dan sonra ATP 250 Cenevre turnuvasında tekrar toprak kortlarda... Bu güne kadar 4 İsviçreli tenisçi Mezzadri 1987, Rosset 1989 ve Wawrinka 2016 ve 2017'de Cenevre turnuvasında şampiyon olmuştu. Federer'in ise burada da bir şampiyonluk arası bir İsviçreli olarak çok normal. Federer'in karşısına çıkan 35 yaşındaki Andujar'ın da en büyük arzusu bu büyük oyuncu ile hiç olmaz ise bir kere maç yapma şansını yakalamakmış. Bu arzusunu gerçekleştirmiş ve üstüne bir 3 sette idolünü yenmeyi başarmış. Tenis bu her şey olabiliyormuş demek ki! Bu sene her halde Federer tenise noktayı koyacak...

WTA ROMA'DA SASIRDIM KALDIM

Kadın oyuncular WTA Roma'da şaşırttı. Katılanlara bakarsanız turnuvanın kalitesini daha iyi anlarsınız. Serena Williams, Simona Halep, Kvitova, Barty, Osaka, Sabalenka, Svitolina... Evet, Serena kortlardan epeydir uzak kalmış olarak sırası biraz gerilediyse de kariyeri boyunca kimsenin erişemediği rekorların sahibi olarak yine de ilk sırada gözükmesi, bu turnuvada da ilk turda kaybetmiş olsa da hiç şaşırtmıyor. Ve turnuvanın finali inanılmaz ve bir finale yakışmayacak şekilde çok çabuk ve Swiatek'in senelerin tecrübeli ismi Pliskova'yı 6/0 6/0 yenmesiyle son bulmuş. Duyunca şaşırdığımı söylemezsem yalan olur. Hatta dedim ki Swiatek'te ayıp etmiş yani! Meğerse hem seyircilere hem de rakibine ayıp eden, neden bilinmez ama hiç mücadele etmeden veya edemeyen Pliskova imiş. Bu da her halde tenisin başka bir güzelliği!