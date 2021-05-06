Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tenisin gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nin 28 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında ilk kez Türkiye'de Antalya Club Mega Saray'da düzenleneceği müjdesini verdi. Çok önemli ve sevindirici. Sabırsızlıkla bekliyoruz.

SEÇİMLER YAKLAŞIYOR

Eski başkanlardan Osman Tural'ın Türkiye Tenis Federasyon'u (TTF) başkanlığı adaylığını açıklamış olması büyük heyecan ve camiada hareket yarattı. Mevcut yönetim de ilan edilmiş ve gündemde olan projelerine ilaveten yeni projelerini açıkladı. Geleceğin tenis sporunu gençler için gençlerle şekillendiriyoruz projesi... Türkiye Tenis Federasyonu; sporcular, kulüpler, veliler, antrenörler ve sponsorları da kapsayan ortaklarıyla işbirliği içinde "Tenisle Biriz" projesini sosyal farkındalık yaratmak amacıyla ile gerçekleştirecekmiş! Amaç sporcular dahil 51 milyon kişiye afet eğitimi vermekmiş! Halbuki camia, tenisçi yetiştirilmesini, tenisçilerin önünde ki engellerin kaldırılmasını ümit ediyordu. Neyse ki federasyon seçimlerine epey vakit var ve camiada beklentilerinle ilgili projelere umarız kavuşma şansını yakalar!

FIRTINA GİBİ

ATP Estoril'de İspanyol oyuncu Ramos, İngiliz Norrie'yi yenerek ATP 250 turnuvasında şampiyon oldu. ATP 250 Münih BMW Turnuvası'nda güçlü oyuncular arasından sıyrılarak finale gelen Basilashvili burada finali de kazanarak şampiyon olmayı hak etti. Yavaş yavaş eski formuna yaklaşan 1 numaralı milli oyuncumuz Cem İlkel Roma'da iyi neticeler alarak yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Ancak yarı finalde yenilerek turnuvayı tamamladı. 3 oyuncumuz Prag da 25K, 7 oyuncumuz ise Antalya 15K turnuvalarına katılacaklar. 10 oyuncumuza da üstün başarılar diliyorum.

BÜYÜK BAŞARI

Antalya'daki ITF Junior turnuvası J4 MTA Open'da 17 yaşındaki milli tenisçimiz Özlem Uslu finalde Fransız tenisçi Ksenia Agureeva'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'da düzenlenen ITF Junior turnuvası TED Cup'ta sporcularımız iki şampiyonluk, bir ikincilik elde etti. 26 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul TED kulübünde gerçekleşen turnuvada tek erkekler şampiyonu Arda Azkara, tek kızlar şampiyonu Ayşegül Mert, İztik kulübümüz oyuncusu İzmirli Melisa Şenli ise tek ikincisi oldu.