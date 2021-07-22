Bizden bir kişi de katılıyor olsa dünyadaki en büyük spor organizasyonları köşemizde yer alır. Paralimpik kategoride Büşra Ün kotasını alarak şimdi Tokyo'da. Ne var ki gelen haberlere göre Tokyo'da hiç bir olimpiyat heyecanı hissedilmiyormuş. Günler kalmış olmasına rağmen bazı büyük sponsorlar desteklerini çekmişler. Katılmayan ülke sayısı da artmış.

Ayrıca bildiğiniz gibi oyunlar tamamen seyircisiz olarak gerçekleşecek. Yani 2020'de gerçekleşmesi gerekirken ertelenen bu seneki Tokyo Olimpiyatları hayli enteresan olacak. 108 sporcu ile katılan ekibimize ve özellikle senelerdir bu olimpiyatlar için hazırlanan Büşra Ün kardeşimize üstün başarılar.



GEÇEN HAFTANIN TENİS TURNUVALARI

NORDEA OPEN

ATP 250 Tour İsveç - Bastad'ta toprak kortta, 1 numaralı seri başı Norveçli Casper Ruud 2018 şampiyonu Fognini'ye rağmen finalde 2 numaralı seri başı Şili'den Cristian Garin'i yenen Arjantinli Coria'yı 6/3-6/3 yenerek şampiyon oldu.

HALL OF FAME OPEN

KUZEY Amerika'daki ATP 250 tek çim kort turnuvası Hall of Fame Open Newport-Rhode Island'da Kevin Anderson şampiyonluğa ulaştı.

HAMBURG ATP 500

TSİTSİPAS müsabakalara Hamburg'ta ATP 500'e 3. toprak kort turnuvası şampiyonluğu için dönmüştü. Ne varki çeyrek finallerde Sırp Krajivonıc'e 2/1 yenilerek hedefine ulaşamadı. Üç büyüğün yerine alabilecek en şanslı oyuncu olarak görülüyordu. Krajivoniç ise finalde karşılaştığı turnuvanın favorilerinden Ispanyol Carrefour- Busto'ya 6/2-6/4 yenilerek ikinci olabildi.



DEMİRCİ YAZ KUPASI TAMAMLANDI

Geleneksel Demirci Akıncıları Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-2 Turnuvası Altınyer A.Ş. , Özkort Saha Tesisleri, Efe Kuruyemiş firmalarının destekleri ile tamamlandı. Hedef yapılmış olan 5 adet tenis kortu ile Demirci'yi sporun ve sporcunun merkezi yapmak. Tek erkeklerde sıralama 1-Önder Balcı, 2-Samet İsmail Mermer şeklinde olurken tek kızlarda ise Zeynep Su Yavuz, 2-Eda Numanoğlu şeklinde oldu.