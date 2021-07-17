Geçen hafta başarılı bir organizasyonun gerçekleştiği İzmir Kültürpark Tenis kulübünde ki J5 Junior İzmir turnuvasındaki şampiyonaları kutluyoruz. Çift kadınlarda oyuncularımız Melisa Şenli/ Duru Söke ekibi şampiyon olurken çift erkeklerde Fatih Sarı/ Umut Kaan Yenilmez ekibi ancak finalist olarak bitirdiler. Teklerde ise katılan yabancı gençler hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon oldular. Kulübümüzü, oyuncularımızı ve tüm misafir oyuncularımızı kutluyoruz.



WIMBLEDON'IN ARDINDAN

Üç büyüklerin Grand Slam sayıları nihayet eşitlendi.

Yaşlar ise farklı tabii! Federer 39'unda...

Nadal 35, Djokoviç ise 34 yaşında... Djokoviç için beklentiler büyük. Federer hala yarışta, Nadal'ın boş duracağını hiç sanmıyorum.

Bu büyük rekabet sayesinde tenis zirve yaptı ve arkadan gelenler üç büyüklere pek yakınlaşamıyorlar.

Tek tük yol kazası oluyor ama netice ortada.

Hala tribünleri dolduran onlar. Umarım daha nice asil rekabetlere şahit oluruz.

Unutmayalım geçmişte de günümüzde de tenis onlarla güzel. Keşke daha çok rekabet olsa!



OZAN ÇOLAK

Amerika da okuyor ve Wimbledon junior kategorisine Amerika adına girmiş.

Duyunca araştırdım.

TEK'lerde 3.

Turda 7/6 6/4 kaybetmiş, çiftlerde ise 2. turda veda etmiş Wimbledon'a.

Umudum tahsili bittikten sonra döneceği yönünde.

Umarım Türkiye adına katılarak büyükler ana tablo oynamayı başarır.

Sevindim...

Tebrikler Ozan.

Teniste sana büyük başarılar diliyorum.



BÜŞRA ÜN'E BAŞARILAR

TOKYO 2020 Paralimpik Oyunlarında 12 branşta katılsak da teniste yalnızca Sevgili Büşra Ün kota alabilmiş.

Diğer katılan tüm branşlarda ki oyuncularımızla beraber Büşra'ya da üstün başarılar diliyoruz.