PORTEKİZ'DE gerçekleşen Porto Challenger turnuvasında tam anlamıyla fırtına gibi esen milli tenisçimiz Altuğ finale yükselen ilk oyuncumuz oldu. Başarısının devamını ve erişeceği şampiyonluğu bekliyoruz. İçten tebrikler evlat!

WIMBLEDON NOTLARI

Wimbledon'da ilk turnuva, yaratıcısı komutan Wingfield sayesinde bundan 144 sene önce 1877 yılında yapılmıştı. Tenis onun vizyonuyla zamanımızda birleştirici ve çok ilerici bir kültüre dönüşmeyi başarabildi. Turnuva elemelerden sonra hatta 700 günden fazla süren uzun aradan sonra 134. turnuvası için kapılarını açtı. 2019 yılı şampiyonu Djokoviç ile İngiliz Draper arasında merkez kortta gerçekleşen maçla tekrar dopdolu tribünler eşliğinde heyecana ortak olduk. İlk bomba sürpriz, favorilerim arasında yer alan Tsitsipas'ın ilk turda elenmesiyle geldi. Zaten Rafael Nadal katılmamış, Thiem de bir önceki turnuvada bileğinden sakatlandığı için yer alamamıştı. Buna karşılık dört büyüklerden Andy Murray ile Roger Federer Wimbledon'da dönüş yapıyorlardı. Tabii, Zverev, Medvedev fikstürdeki yerlerini, diğer ünlü ve gençlerin yanında yerlerini aldılar. Kadınlar kategorisinde Halep ve Osaka katılamadı.

Sanssız Serena Williams

24. Şampiyonluğu için uzun süredir hazırlanmış ve ona göre hazırlatmış olduğu uzun etekli kraliçe kıyafetiyle korta çıkan Serena Williams da maalesef ilk maçında ilk sette maç 3/3 iken sakatlığı dolayısı ile korttan yenilmiş sayılarak çıktı. Bu durumdan sevinen oyuncular olsa da tenis severler olarak büyük şampiyon adına çok üzüldük. Djokovic yine favori tabii ki. Murray ve Federer ikilisi de ilk iki turda zorlandı. 2 numaralı seri başı Medvedev, Rublev, Khackanov ve Berettini gibi her an sürprizler yaratabilecek gençler. Kadınlarda da durum çok farklı değil. Turnuvada Barty yanında Swiatek, Sabalenka, Muguruza, yükseliş gösteren Kerber, Krejikova ile Gauff öne çıkan isimler. Göreceğiz! Turnuva zorlaşıyor, heyecan yükseliyor. Tenisi sade seyretmek bile güzel!

GÖBEKLİTEPE YAZ KUPASI

22 ilden 130 sporcunun katıldığı, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği bu önemli turnuvada şampiyonlar belli oldu. Tek erkeklerde Mustafa Sancaklıoğlu şampiyon olurken, çift erkeklerde ise Mehmet Onur Turgut / Mustafa Sancaklıoğlu ikilisi mutlu sona ulaştı. Tek kadınlarda ise birinciliğe Zeynep İlker, çiftlerde ise Zeynep İlker/ Pelin Çolak ikilisi çıktı. Kutluyoruz. Ödül törenine çok önemli konuklar katıldı ve hepsi ayrı ayrı memnuniyetlerini beyan ettiler. TTF Başkanı Cengiz Durmuş işe çok önemli bir konuya vurgu yaptı ve "Tarihin sıfır noktasından tüm dünyaya ulusal bir turnuva ile seslendik" dedi. Ayrıca "Yaptığımız iş sadece bir turnuva değildir, yapılan her turnuvanın sorumlulukları olduğunu göstermek için çalışmalar gerçekleştiriyor ve tenis için projeler üretiyoruz" şeklinde konuşarak tenisin gelişimi için yerel yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Katkı koyanları da kutluyor ve alkışlıyoruz!