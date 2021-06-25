Almanya'da Halle şehrinde gerçekleşen Noventi Açık turnuvasının final maçında 4 numaralı seri başı olan Rus Andrey Rublev'i iki sette 6/3 - 7/6(4) geçen Fransız Ugo Humbert, kariyerinin en büyük ATP 500 şampiyonluğuna ulaştı. Bu onun 3. ATP şampiyonluğu oldu. Bilgi için: Finale çıkmadan önce Zverev'i yenmişti. Gençler yavaş yavaş yükseliyor. Çiftlerde ise Alman Krawietz / Rumen Tecau ekibi, Kanadalı Auger-Aliassime / Polonyalo Hurkacz ekibini 7/6(4) - 6/4 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonları kutluyoruz.

BIZIMKILER VEDA ETTI

Wimbledon elemelerinde geçmişte ülkemizi temsil etmiş olan İpek Şenoğlu, Marsel İlhan ve İpek Soylu'dan sonra bu sene tekrar katılmaya hak kazanan Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ve Cem İlkel yanında ilk defa katılan Altuğ Çelikbilek de yer aldı. Ne var ki dünya 233. sırasında ki Fransız Constant Lestienne'yi 6-7, 7-6, 6-2 ile geçen Altuğ dışında ki 3 oyuncumuzda ikişer sette ilk eleme turlarında kaybettiler. Altuğ da ikinci turda 149. sıradaki Hollandalı Botic Van de Zandschulp'a 2 sette yenilerek Londra'ya veda etti. Maalesef! Umarız seçimlerden sonra gelecek yönetim gereken ve çok imrendiğimiz gelişmeleri sağlamaya başlar. Ümit fakirin ekmeği değil mi? Başka ne denilir ki!

EASTBOURNE ATP

Bu hafta, Gael Monfils 1 numaralı seri başı olduğu Viking International turnuvasında çimde şampiyonluğu hedefliyor. Ama 2. Seri başı olan Alex de Minaur gibi, İtalyan Lorenzo Sonego, Opelka, Tsonga ve İngiliz Norrie gibi sıkı rakipleri var. Göreceğiz bakalım. Bu turnuvalar hep çim kortlara alışma ve Wimbledon'a hazırlanmak için!

ONS JABEUR

WTA'nın 26 yaşındaki Tunuslu oyuncu Ons Jabeur tarih yazmaya devam ediyor. Birmingham'da oynanan Viking Classic 2021 turnuvasında Daria Kasatkina'yı 7-5, 6-4 yenerek WTATour'da şampiyon oldu. Değişik zeminlerde oynadığı 3 finalin sonuncusunda nihayet kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.