Yaklaşık bir seneden beri camiamızda sergilediği davranışlardan dolayı Osaka çok sayıda polemiğe neden olmuştu. Haklı mıydı, haksız mıydı? Zaman gösterecek!

Buna karşılık Tokyo'da oyunların yönetimi Osaka'ya olimpiyat oyunlarının açılışında çok onurlu "Olimpiyat ateşinin ateşleyicisi" görevi verdi; Kutluyoruz. Diğer taraftan çiçeği burnunda, büyük oyuncu olmaya namzet Yunanlı tenis oyuncusu Tsitsipas başka bir tartışma açtı: Maçlarda tenisçilerde koçlarından destek almalıymış. Bir iki oyuncu dışında henüz pek taraftarı yok gibi. Bana göre tenisin özelliğini kaybetmemek için böylesi bir değişikliğe hiç gerek yok. Koçları, zaten tribünlerden bu gün bile ağız burun oynatarak destek olmak için çırpınıyorlar... Yetmez mi?



YERİNDE BİR KARAR

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Türkiye şampiyonaları, ulusal turnuvalar ile milli takım sporcularının belirlenmesine yönelik uluslararası turnuvaların otellerde yapılmasını yasaklayan bir genelge yayınladı. Genelgede "Bu yarışmaların bakanlığımıza veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde yapılması gerekmektedir" denildi. Daha önce otellerde yapılacağı ilan edilmiş bu tür faaliyetler varsa da iptal edilmesi gerektiği ifade edildi. Yerinde bir karar. İzleyip görelim.



OYUNLARDA FEDERER VE NADAL YOK

Federer ve Nadal yok! Djokovic, Medvedev ile iş yapabilecek Ruslar, eski altın madalya sahibi İngiliz Murray, Tsitsipas, Zverev gibi büyük oyuncular altın için çarpışacaklar. Murray çekildi.

Rublev'in Nishikori'ye ( Nishikori'de kendi ülkesinde altına oynuyor demek ki!) yenilmesi dışında her şey beklendiği gibi devam ediyor sanki! Kadınlarda Barty, Osaka, Vesnina, Svitolina, Swiatek, Sakkari, Sabalenka, Kvitova altın mücadelesinin önemli isimlerinden. Ne var ki kadınlarda şimdiden Barty, Swiatek, Sabalenka, Kvitova ve Osaka elenmiş durumdalar.



TENİS HAFTAMIZ OLDU

Türkiye Tenis Federasyonu ülkemizdeki her bakımdan tenis etkileşimini arttırmak amacı ile ülke çapında gerçekleştirilecek etkinliklerle 30 Ağustos- 5 Eylül 2021 Haftasını "#TenisHaftası"etiketinin kullanılacağı "Ulusal Tenis Haftası" ilan etti . Bu kapsamda TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde, çeşitli atölye çalışmaları, gösteri maçları ve konserlerin yer alacağı Ulusal Tenis Festivali'nin gerçekleştirilmesi ve orada Can Üner Onur Ödülü'nün verilmesi planlanmış.



BÜYÜK İŞ BAŞARDILAR

Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel Pozoblonco Challenger Turnuvası için gittikleri İspanya- da Türk finali oynadıktan sonra kupalarıyla Türkiye'ye döndüler. Kutluyoruz! Daha da olumlu bir haber olarak ikisinin beraberce turnuvalara katılmalarını çok yerinde buluyorum. Bu hafta ikisi de Ispanya da Segovia kentindeki Challenger turnuvasındalar.