Henüz ligin başında gibi görünüyoruz ama 6 hafta az bir zaman değil.

Yavaş yavaş takımların gücü, neler yapabileceği ortaya çıkıyor.

Göztepe'de Konyaspor maçıyla başlayan ve kupa maçıyla devam eden bir silkiniş, iyiye yöneliş var. Poko bu takımın en önemli adamlarından biri. O'nun Gaziantep'te yokluğu elbette büyük dezavantajdı ama yerine forma verilen Castro'nın top tekniği, oyunu iyi okuması, yine transferiyle takıma güzellik katan Mossoro ile iyi anlaşması bu deplasmanda Göztepe'nin ilk 25 dakikada rakibini sahasından çıkarmamasını sağladı.



BETO EMNİYET KEMERİ



Beto kırmızı kart gördükten sonra 10 kişiyle bu kritik deplasmanda puan çıkarılması bence büyük kazanç oldu.

Beto bu takımın emniyet kemeri. Yıllardır takımı sırtladı, sırtlıyor. Antep'te ceza alanı dışına çıkıp topla elle oynamak zorunda kalması zeminin azizliğidir. Çoğu kişinin dikkatini çekmedi ama maçtan önce zemini suladılar, kaygan hale geldi. Hem Beto'nun hatasına hem de Göktuğ'un yediği gole kaygan zemin sebep verdi.

Göztepe'nin Antep'te de takımı 90 dakika destekleyerek ateşten alan vefakar taraftara bu hafta yine büyük görev düşüyor. Beto'yu kucaklamanın yanısıra, birdenbire kendisini kalede görmenin sıkıntısını çeken Göktuğ'u Kayserispor maçına moralman hazırlamak gerekiyor. Tamer hoca ve futbolcular da Göktuğ'a destek olacaklardır.



YASİN'E ŞANS TANIMALI



Eğer Konya maçındaki futbolu sergilersek Kayseri'yi yenebiliriz. Kanatlardan Jerome'u beslemek gerekir, Serdar bunu yeterli yapamıyor. Kupa maçında mükemmel oynayan Yasin'e şans tanımak gerekir.

Kayserispor maçını bir final niteliğinde sayarak hazırlanmalı ve kazanmalıyız.

Rakibimiz hoca değiştirip geliyor. Bu tip olaylarda takım yeni hocayla değişik bir havaya bürünebilir. Dikkat etmeli ve gerekli hırs ve kazanma arzusunu göstermeliyiz.