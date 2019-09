Göztepe'nin ÇAYKUR Rizespor önünde aldığı puan önemli ama sarı-kırmızılı takım maalesef gelecek için iyi sinyaller veremiyor.

Son 43 yılın en kötü performansındayız.

Ligde gol atamayan tek takım. Meslekdaşımdır, başarılı olmasını yürekten isterdim ama, Tamer Tuna ile de takımın iyi gitmediği gerçeği ortada. Geçen sezon göreve geldiği dönemdeki 15 maçın 10'unda takım tek gol bile atamamış. Oyuncu tercihleri de hatalı. Adis Jahoviç gibi golcü kesinlikle gönderilmemeliydi. Bu eren Derdiyok'u kim aldırdı, Göztepe'yi düşündüğü filan yok gibi öylesine isteksiz ve randımansız.

Geçen sezon kaçırdığı gollerle eleştirdiğimiz Jerome'u mumla arar olduk.

Takımda bir küskünler grubu oluşmuş gibi.

Yasin, Castro, Borges ve Jerome unutuldu.

Yasin ve Castro birer değerdir, mutlaka kazanılmalı. Başakşehir'den alınan Mossoro her haliyle ben "Klasım" diyor. İlk maçı olmasına rağmen katkı vermek için büyük çaba gösterdi, kendini çok hırpaladı ama yanında o'nu anlayacak, katkı yapacak eleman olmazsa ne yapabilir ki ? Castro ile birlikte pekala iyi işler yapabilirler. Ama esas dert hücum kabusu.



SIKINTI GOL YOLLARINDA



Ligde her takımın güveneceği bir golcüsü var, bizim yok sadece. Denizlispor'un Rodallega'sı, Gençlerbirliği'nin Ayite'si, Bursaspor'un Selezynov'u, transferde hep Göztepe ile anıldı, nedense alamadık.

Şimdi yapılacak zorunlu şey ara transfere kadar bu gemiyi mümkün olduğunca puan toplayarak götürmek. Ocak'ta bir-iki nokta transfer yaparak bu sezonu da tehlikeli bölgeden sıyrılarak tamamlamak. Ben bu vefakar seyirciye kahroluyorum. Binlerce kilometre yol yaparak Rize'ye gittiler, her yere renk aşkıyla gidiyorlar. Ama biz onları şahlandıracak bir kadroyu kuramıyor, hakettikleri galibiyetleri izlettiremiyoruz maalesef.