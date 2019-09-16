Öncelikle bu tip maçlar İzmir Atatürk Stadına nasıl verilir o'nu sorgulamak gerek.

Televizyon maçı veriyor, açık tribün ve kale arkalarının birinde tek Allah'ın kulu yok. Ver Bornova Stadına her iki takıma da yakın, olsun bitsin. Sonra niye artık sonbaharın herkesi titretmeye başladığı bir zamanda bu maç niye saat 19.00'da başlatılır, onu da anlayabilmek mümkün değil.

Doğrusu ben Akhisarspor'un Süper Lig'den inmenin dersini alırcasına yepyeni bir ruh ve heyecanla maratona başlayacağını ve zirve mücadelesi vereceğini ummuştum ama maalesef yanılmışım. Cikalleshi, Muhammed Reis ve Burhan Eşer gibi yetenekleri ve iyi futbollarını bildiğimiz elemanların bu kadar etkisiz kalışını anlayabilmek zor. Maçın ilk yarısında Cocalic bir gol kaçırdı mahalle maçlarında kaçırılmaz. Bunlar büyük paralar kazanın adamlar, karşılığını beklemek de bizim hakkımız. Konuk yeşil-siyahlılar 85'te Cikalleshi'nin golüyle bu deplasman sayılacak maçtan 3 puan çıkardılar, ilçelerine karlı döndüler ama, bu maçtan ders çıkarılmalı, Akhisarspor şanına yakışır, gövde gösterisi yapan hüviyetine dönmeli, yeniden Süper Lig zirvesini zorlamalıdır.



MENEMEN LİGDE KALIRSA BAŞARI



Menemenspor mütevazi kadrosuyla mücadele ediyor ve 90 dakika tüm futbolcular formalarını terleterek puan almaya çalışıyor. Lig öncesi bazı sorunlarla uğraştılar, transferi istedikleri gibi götüremediler ama yine de başarılılar.

Eğer bu sezon ligde tutunurlarsa daha iyisini üzerine mutlaka koyacaklardır. Dün gece yenildiler ama moral bozmadan yola devam etmeliler, kötü oynamadılar, atan kazandı.