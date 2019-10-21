Göztepe, çok iyi mücadele ettiği ve puanı hakettiği maçta Başakşehir'e uzatmada yediği golle yenildi. Elbette çok üzüldük ama futbolda her türlü sürpriz var. Türkiye'nin kadro olarak en güçlü takımına yenildik. Yedek oturtulan bir Robinho, bir Demba Ba bizde olsa ligin altını üstüne getiririz. Yenilgiyi büyütmeyelim, önümüze bakalım, önümüzdeki çok kritik Kasımpaşa maçına ciddi şekilde hazırlanalım ve Başakşehir yenilgisinden dtersler çıkaralım. Öncelikle Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olduğunu hepimizin kabul ettiği Beto'ya küçük bir uyarım var. Birebir pozisyonlarda atılan şutlarda mükemmelsin de ceza alanına inen toplara da çıkıp müdahale etmelisin, eğer bunu yaparsan zaten takımın en iyisisin, süper olursun. Gelelim defansa ve ön liberomuza. Titi, Alpaslan ve Poko fizik olarak mükemmel pozisyondalar. Ama yan toplarda kimseye kafa vurma imkanı tanımamalılar. Uzatma oynanıyor ve Skrtel geliyorsa, ona pozisyon vermeyecektik. Yenilen iki golde de Gassama'nın hatası var. İlkinde Norveçli Gulbrandsen'e vurdurmayacaktı, ikinci golde de ortalıkta yoktu.



ZAMANA GÖRE OYNAMAK

Bir de son 10 dakikada büyük baskı yerken, Mossoro ve Soner gibi ayaklarında iyi top tutan, teknik oyuncuların topla zaman geçirmeye çalışmaları ve Başakşehir'i yıldıracak kontratak pozisyonu üretmeleri gerekirdi, yapılmadı. Ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya gelelim. Göztepelilere çok ucuz kartlar çıkardı, aynı pozisyonda Başakşehirlilerin yaptıklarına es geçti. "Sarı kart ne olacak" demeyin, haksız yere kart gören oyuncu ister istemez oyundan düşer. MHK Başkanı Zekeriya Alp'e buradan sesleniyorum. Elbette yeni nesil hakemler de görev alacak ama hakemlik gururumuz Cüneyt Çakır, seminerde bunlara takımlara haksızlık yapılmamasının ilk kural olduğunu ezberletmeli. Göztepe'de son 5 maçtır bir iyiye yöneliş sürüyor. İstanbul'u adeta fetheden bu müthiş taraftarla ,inanıyorum ki bu hafta Kasımpaşa maçı kazanılacak ve yeni bir beyaz sayfa açılacaktır.

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