Kasımpaşa maçı Göztepe için sezonun en kritik sınavıydı. Kazanırsak 3-4 takımı daha altımıza alacak, 7-8 takımın üzerine çıkacaktık ki lige daha emin adımlarla devamı sağlayacak ve ligde kalma yolunda büyük bir avantaj kazanacaktık. Ama kritik maça maalesef hazırlanamamışız. Takımın gizli kahramanı Poko'dur. Maçın başlarında sakatlanması tüm oyun planlarını altüst etti. Tamer Tuna kardeşimiz tüm Türkiye'nin tanıdığı ve teknik yeteneğini kabul ettiği Castro varken taşları yerinden oynattı, Wallace Reis'i defansa aldı, Alpaslan'ı da hiç oynamadığı, randıman veremeyeceği bir konuma getirdi, o zaman takım bana göre bitti. Sevgili Tamer hocaya, eleştirilerimizi, yararlı olur diye yapalım. Serdar Gürler kısa boylu, seri bir kanat oyuncusu ama golü düşünmüyor, gol kulvarlarına girmekten kaçınıyor. Diğer kanattaki Halil'in de ona benzer kapasitesi var, gol kovalama şansı zayıf. Tuna'nın eğer Castro ve Yasin'le bir problemi varsa, çağırır, isteklerini söyler, onlardan da yararlanır, oynatılmamaları bence çok hatalı, Yasin ve Castro'nun gol iştahlı oyuncular olduğunu, yaratıcılıklarını biliyoruz. Napoleoni'nin olmadığı bir zamanda bu ikili 11'e giremiyorsa düşünülmeli.



İÇ BARIŞ SAĞLANMALI

Göztepe'de iç barış sağlanmalı, herkesten yararlanılmalı. Göz-Göz kolay yerine zoru seçti, "Görevimiz tehlike"de kaldı.

İnanıyorum ki yeni stad ve yeni tesislerle ilgili müjdeler veren başkan Sepil, ara transferde gerekli takviyeleri yapmaktan kaçınmayacaktır. Gelelim maçın hakemi Ümit Öztürk'e. Bu hakemin daha önce Göztepe taraftarıyla bir sıkıntı yaşadığı bu nedenle aleyhine çalıştığı iddiaları var..

Sporda intikam duygusu diye bir şey yoktur, olmamalıdır. Ama genelde bakıyoruz VAR Göztepe'ye yok diğer takımlara VAR.

Böyle müthiş seyircisi, Süper Ligin rengi olan Göztepe'yi çelmelemeye çalışıyorsanız, bindiğiniz dalı kesersiniz