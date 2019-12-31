Video Yardımcı Hakem sistemi iflas etti edecek!. Aslında suç sistemde değil onu bir türlü hakkaniyetli uygulayamayanlarda.

Kulüpler sesini gitgide yükseltiyor, VAR konuşma kayıtlarını önce Beşiktaş açıklanmasını istedi, Fenerbahçe de peşinden aynı isteği açıkladı. Ama ne oldu, TFF "Kayıtları açıklayamayız İFAB olumsuz baktı" dedi. Dünya hakemi Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbi sonrası gelinen noktaya bakın! Şampiyonluk ve küme düşme adaylarının son hafta maçlarında olacakları düşünemiyorum. Ben olsam ikinci yarı, yeni sezona kadar, uygulatmazdım! Çünkü sahadakilere, VAR'dakilere şüphe yapıştı.



BJK ALTYAPISINA FİDAN EKİMİ

Futbolda altyapı özel ilgi alanım. Beşiktaş'ın Futbol Altyapı ve Spor Okulları'ndan sorumlu yeni yönetici Fırat Fidan'ın açıklamalarına denk geldim. Kısa, orta ve uzun vadede altyapı ile spor okullarındaki stratejilerini açıklıyordu.

Göze çarpan ifadesi Beşiktaş kadın futbol takımıyla ilgiliydi. Önemli maçlarını Vodafone Park'ta oynatmayı planlıyorlarmış. Bence de kadın takımının marka değeri artacak, hem de tribüne daha çok taraftarı çekecektir. Altyapıda kulübün ismiyle özdeş jimnastiğe artık daha çok önem vereceklerini açıkladı. Üç yıl önce Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol okulları sorumlularına hitap ettiğinde oradaydım: " Beşiktaş'ı iyi temsil edin, bayrağımızı bölgede dalgalandırın, yetenekli oyuncuları Beşiktaşımıza kazandırmaya çalışın kafi" demişti. Fidan, başkanın yönetime "yabancıya gerek yok, kendi futbolcumuzu yetiştirelim" dediğini söyledi. Başkan doğru yolda, çünkü altyapı ve futbol okulları adeta "altın yumurtlayan tavuk" yuvası gibi. Dikkatli gözlerle takip sonunda kulübe milyon liralar kazandıracak yetenekler rahatlıkla keşfedilecektir.

Metin, Ali, Feyyaz nasıl bulunmuştu?

Hatırlayalım. Fulya'daki altyapı tesislerine önce Atiba, sonra da Karius gitti. Genç oyunculara tecrübelerini anlattılar, birlikte antrenman yaptılar. Bunlar güzel hareketler!

Fırat Fidan Beşiktaş için güzel işler yapma gayretinde. Sorunlardan haberi var. Genç , dinamik, üreten, herkesi dinleyen ve kulübün menfaatlerini ön planda tutan görüntü verdi. Naçizane tavsiyem; mutlaka akademi antrenörleriyle, spor ve futbol okulları sorumlularıyla görüşsün, fikir alışverişi yapsın. Bu tutum başarıyı getirecektir!



TÜRK İŞİ FUTBOL

Futbolumuzun geçmişi de ilginçliklerle dolu. İşte bazıları; Bir maçta en çok gol atan Tanju Çolak'tı.

Tanju, Fenerbahçe formasıyla ligde Karşıyaka'ya tam 6 gol atmıştı. Seksenli yılların hakemi Sadık Deda, yönettiği maç sayısından daha fazla penaltı düdüğü çalmasıyla ünlüydü.

Fenerbahçe-Eskişehir maçında 4 kez penaltı noktasını göstermişti.

2004 yılında şampiyonluğa oynayan ve puan farkı yapan Beşiktaş'ı hakem Cem Papila durdurmuştu!

Samsunspor maçında tuhaf 5 kırmızı kartla siyah-beyazlıları doğramış, kural gereği maça devam edilememişti. Beşiktaş bir daha toparlanamamıştı...



GÖZTEPE AVRUPA AŞKIYLA

İki hafta önce "Göztepe Avrupa Kupasını hedeflemeli" diye yazmıştım.

Galatasaray galibiyetiyle taçlandı. İlhan Palut hocayla süren iyi futbol, güzel sonuçlar.. Yeni stad heyecanı.. Göztepe'de hedef Avrupa olmalı ve yolda şaşmamalı. İlkyarının son maçı lider Sivas deplasmanında galibiyeti kaçırdılar. Sıfır derece soğukta 8 eksikle müthiş bir mücadele sergilediler.

Bir topları direkten döndü, talihsiz bir golle sahadan mağlubiyetle ayrıldılar.

Ama asil ve yürekli futbolları ile alkış aldılar. .

Kaybetseler de gönüllerde taht kurdular. Gazetemize demeç veren Halil Akbunar da oynadığı 19 yıllık sürede en büyük isteğinin Avrupa Kupası maçına çıkmak olduğunu söylemiş. Biliyorum ki Halil gibi tüm oyuncuların, tribündeki her taraftarın kalbinde de bu var...

Haydi hayırlısı.