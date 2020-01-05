İlk yarıda hakemlerimiz aynı pozisyona her hafta ayrı düdükler çaldılar maalesef. Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni de (VAR) doğru kullanabildiklerini söyleyemem. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriyya Alp'ten, sorumlu Oğuz Sarvan'a oradan dünya hakemimiz Cüneyt Çakır'dan, Süper Lig'de düdük çalan diğerlerine kadar herkes sıkıntılı. İkinci yarı şampiyonluğu kovalayanlardan, küme düşmemek için debelenenlere kadar, oynanacak tüm kritik maçlarla nasıl başa çıkacaklar merakla bekliyorum! Tek temennim hakemlerimizin ikinci yarı daha "hakkaniyetli düdük çalmaları" olacak. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yaptığı basın toplantısını izledim. Sadece spor kamuoyunu ikna etme çabaları sezinledim.

Başkanın en doğru cümleleri yeni bir jenerasyon hakemlerinin acil yetiştirilmesi gerekliliğiydi. Yani bunu bile görebilmeleri, önlem almaya çalışmaları güzel. Ancak Sayın Alp de biliyor ki, ilkyarı hep maçlardan çok hakemler konuşuldu. Hele Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş lehine verilmeyen penaltılar en çok baş ağrıtandı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır olmasına rağmen! Biz hala Çakır'ı konuşuyoruz, FİFA ise İstanbul'daki Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finalini ilk defa bir kadın hakem olan Fransız Stephanie Frappart'a yönettirmişti.

Maça etki edecek hatasını gören olmuş muydu?

Hakemler profesyonel oldu ama çaldıkları düdükler amatörceydi. Futbolseverlerin aklında bu kaldı



ŞAMPİYON KİM OLACAK ?

Sivasspor tozu dumana kattı, ilk yarıyı lider tamamladı. Rıza Çalımbay hoca, gerçekten de takımı iyi kurgulayıp oynatıyor.

Şampiyon olamasalar bile Avrupa kupalarına katılabilecekleri inancındayım. İkinci yarı yükselişi sürer mi? Bana göre uzak ihtimal.

Çünkü, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe arasından sıyrılabilmeleri zor görünüyor. Hele ki Sivasspor'un ilk maçı deplasmanda Beşiktaş'la. Üç büyüktler devre arasında zaten kadrolarını daha çok güçlendirebiliyorlar.

Sivasspor'un maddi olanağı da az.

Beşiktaş kendi evinde puan kaptırmıyor.

Çok daha iyi oynuyor. Bir de rakibine yenilirse, şampiyonluk şansı iyice uzaklaşır. Ki buna izin vereceklerini sanmıyorum Abdullah hocanın öğrencilerinin. Trabzonspor da şampiyonluk şansı yüksek takımlardan, Her ne kadar bir teknik adam krizi patlak verse de ligin iyi ekiplerinden. Uzun yıllardır şampiyon olamamanın verdiği istekle, şampiyonluk hedefine ulaşma arzusundalar. M. Başakşehir yine ligin sonlarına nefesi yetmez, geriye düşer diye tahmin ediyorum.

Fenerbahçe asları, yedekleriyle en iyi kadroya sahip. Alt sıradaki takımlara çok puan kaybetmişlerdi..

Ancak çok iyi orta saha ve hücum oyuncuları var. Sadece stoperlere çare bulamadılar. Uzun lafın kısası; bana göre ikinci yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor arasında geçer şampiyonluk yarışı.



İLK YARININ ASLARI

SÜPER Lig'de 17 maçlık ilk yarı maratonunu geride bıraktık.

Oyuncuların performansını değerlendirme sonuçları kişiye göre değişir.

Bana göre en iyi maçları çıkaran isimler:

1. 1-Mert Günok (M. Başakşehir)

2. Çaicara (M. Başakşehir)

3. Vida (Beşiktaş)

4. Appindangoye (Sivasspor)

5. Andre Castro (Göztepe)

6. Mert Hakan (Sivasspor)

7. Ozan Tufan (Fenerbahçe)

8. Emre Kılınç (Sivasspor)

9. Sosa (Trabzonspor)

10. Vedat Muriç (Fenerbahçe)

11. Sörloth (Trabzonspor)