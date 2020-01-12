Geçmiş şampiyonlukta Onyekuru'nun katkısı vardı. Galatasaray'ı maçlarda üçüncü bölgeye en rahat taşıyan kanat oyuncusuydu.

Bize göre kalite, Avrupalıya göre vasat çıktı... Şimdi ilk yarı çok kötü performans gösteren Galatasaray'ın can simidi. Kurtarıcı gözüyle bakılıyor...

Fatih hoca da mutludur eminim. Ama futbol takım halinde oynanan bir oyun. Geçen yılın kadrosu bozulmamasına rağmen izledik maçlardaki kötü hali. Bakalım, Nijeryalı takımı şaha kaldırabilecek mi? Bence çok zor!



HAYAL KIRIKLIĞI

Ali Koç başkan, 1.5 yıldır koltukta...

Yıllarca da geçmişe dönük yöneticiliği var.

Futbolu çok iyi bilir sanıyorduk.

Ancak icraatlarında tuhaflıklar var! İlk sezonunda, son iki haftaya kadar, küme düşme korkusu yaşadı Fenerbahçeliler...

Comolli'nin peşine takılıp orantısız transferler yaptı. Şu anda takımın kalitesine yakışan Bir Muric bir de Gustavo var.

Defans yol geçen hanı oldu; hala transferlere rağmen çare bulamadılar. İkinci sezonun yarısındayız, taraftar güzel transfer için geceli gündüzlü duada! Alman Ligi'nde sadece 1 maç oynamış tek transfer var Falette isminde; tanıyanı yok.

Başkan Koç'un şu ana kadar milyonlarca lira harcadığı vardır herhalde, hakkını yemeyelim. Ama ikidir taraftara bağış çağrısı yapmak nedir?

Şimdi de kongre üyelerine aidat yanında en az 500 TL ek bağış istemi mesajları gitmiş haberleri dolanıyor.



NE DÜŞÜNMÜŞLERDİ ?

Ali Koç adı markaydı... Ekonomik zenginliği vardı... Para olunca da sportif başarılar gelecekti... Gelmedi! Geçen sezon korkulu rüya, bu ilkyarı şampiyonluk adayları arasında ilk dörtte! Avrupa Şampiyonu basketbol takımından, dünyaca ünlü Obradovic'i bile şaşkına uğratan hayal kırıklığı sezonuna! Sanırım 30'a yakın yabancı transferi de var. Şu an Aziz başkan olsaydı görevde, aleyhinde ne haberler yapılıyordu?

Koç için ise genel bir sessizlik hakim! Ters giden işler var, sorun çözülemiyor bir türlü...

Savunmaya ve ileriye çok kaliteli

en az üç oyuncu alamazsa, Fenerbahçe bu yıl da zor şampiyon olur!



HAKEMLİK ZOR ZANAAT

Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp açıklamıştı... Profesyonel futbol oynamışlara hakem olmalarını sağlayacaklar. Sanırım kursa çağırdılar, eğitim de verdiler. Futbolcuların hakemlikte daha başarılı olabilirler düşüncesi hakim... Geçmişte 5 yıl hakemlik yapmış ve camiayı bilen birisi olarak, gülümsedim haberi okuyunca. Çünkü kırk sene önce denenmişti bu düşünce... O dönem profesyonel futbolu bırakmış olanlara hak sağlanmıştı. Sanırım MHK kolaylık yapmış, amatör maçlarda değil de 3. Lig'de düdük çaldırmış, bayrak kaldırtmıştı kursu geçenlere!

Yine yanlış hatırlamıyorsam; içlerinde en başarılısı Erman Toroğlu hoca çıkmıştı. Başkası yok! Çünkü "hakemin el kitabı" başkadır. Kuralı uygulamak çok zordur.



YETENEK DE İSTER!

Uygulamayı nasıl yapacaklar bilemiyorum.

Ayrıca amatör maçlarda başlatacaklarını sanmıyorum. Çünkü düdük çalanlar maç başına 100 TL, profesyonel alt liglerde ise 700 liradan mı ne başlıyor ücret. Bir de çoğunun yaşı 30'un üzerinde olacak... Nasıl olacak bu iş?

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