Galatasaraylı Lemina, Takvim Gazetesi magazin muhabirine saldırdı.. Daha önce de Diagne başka bir meslektaşımıza aynı şekilde saldırmıştı. Gereken ceza verilmedikçe çirkin saldırılar artmaya başladı.

Milyon avro verilenler gece kulüplerinde fink atıyorsa o kulübünün ve taraftarının düşüneceği iş. Ancak elin yabancısı ülkemde görevini yapan meslektaşımıza saldıramaz! Sabahın köründe, kadınlarla birlikte, gece kulübünden çıkan oyuncu gazeteciye neden saldırır? Bu sorunun cevabı aslında çok basit! Alın güzel bir örnek: Bir gün sonra Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu eşiyle gezerken magazin muhabirleriyle karşılaşıyor.

Muhabir soruyor "Emre Bey gözünüzdeki morluk neden?" diye, Emre espriyle cevap veriyor.

Gülüşüyorlar. İnsani olan bu değil midir? Gabon doğumlu, acaba Fransa'da ve İngiltere'de oynarken böyle vukuata cesaret edebilir miydi? Yapamazdı çünkü orada şöhrete bakmazlar hemen hapse tıkarlardı! Meslektaşımız karakola gidip Lemina için, "Darp etme, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık yapma" suçlamasıyla ifade verdi.

Acı olan Galatasaraylı yöneticilerden oyuncu için her hangi bir yaptırımın gelmemesi...



Trabzonspor'un altın çocukları

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı. Yusuf Yazıcı 20 Milyon Euro'ya gitmişti. Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 20 Milyon Euro önermişlerdi.

Şimdi de kaleci Uğurcan Çakır için kulübe 20 milyon Euro'luk teklif gelmiş.

Gençler altın misali maaşallah; durduk yerde değerleniyorlar. Bordo-Mavili ekip şu an ülkemizin Ajax modeli gibi.

Altyapıdan gelen oyuncuya güvenip, oynamasında yardımcı olunduğu taktirde müthiş gelir kapısı oluyorlar. Taraftar destekler. Kulüpler iki yıl şampiyonluk yerine altyapı oyuncularına yönelsin, düzlüğe çıkarlar. Yöneticiler ikide bir ağlayıp, devletten yardım isteyeceklerine dönüp altyapıyı kalkındırsınlar. Ama menajerler yüzünden yöneticiler burunlarının dibindeki cevherleri göremiyorlar akılları fikirleri yabancı transferi. Emekliliği gelmiş, takımlarında oynamayanlara milyon avrolar ödemekten kurtulmalı artık Türk futbolu.



Çalımbay'ın 'Yiğido'ları

Beşiktaş'ın Atom Karınca kaptanıydı... Şimdi aynı çalışkanlığı teknik adamlığında gösteriyor...

Çalıştığı her kulüpte başarılı olduğu gibi kendini geliştiriyor.

Liderliği bırakmayan Sivaspor'da başardığına bakın...

Büyük pay Rıza Çalımbay'ındır.

Geçen sezon 2. Lig takımlarında oynayanlardan, kadroya giremeyenlerden lider takım oluşturdu.

Genç yetenekleri keşfediyor, piyasaya sürüyor. Kırmızı beyazlılar şampiyon olamasa da mutlaka Avrupa kupalarına gidecektir!



Tebrikler beyaaa

Daha önce yazmıştım; Ülkemizin her bölgesinden Süper Lig takımı bulunuyordu. Trakya son yıllarda eksikti. Kırklarelispor Avrupa Kupası'nda da mücadele eden güçlü rakibi Başakşehir'i Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı etti. Sansasyonel sonuç oldu. Yöneticilerini, teknik adamını ve futbolcularını kutluyorum.

İnşaallah diğer illerin takımlarına da ilham kaynağı olmuşlardır. Sonuçta spor özellikle futbol ilin ekonomisini de harekete geçiriyor...