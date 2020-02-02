Göztepe yeni stadına kavuştu şükür... Aman nazar değmesin çünkü herkes stadı konuşuyor. Efsane futbolcu Gürsel Aksel'in ismi de yakıştı. Stadın başlangıcı ve bitirilişinde hükümetin payı büyük. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılmış; ligde Beşiktaş maçıyla ve 3 puanlı galibiyetle açılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından daha önce Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'a TOKİ, Bursa, Konya ve Manisa'ya da belediye protokolleriyle ülkemize modern statlar kazandırılmıştı.

Bunun yanında ekleyelim stattan fazlası var. Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak.

Dünya üzerinde başka statta olmayan çatısında İzmirliler'in yürüyüş spor yapabileceği parkur var. Bütün ülkemize, İzmir kentine ve tabii Göztepe'ye hayırlı olsun. Bu süper taraftara bu süper stat doğrusu yakıştı



VİCDANLAR YARALI

Elazığ depremi bölgede canların yitirilmesine, binlerce vatandaşımızın yaralanmasına evlerin yıkılmasına sebep oldu. Bölgedeki vatandaşlar artçı depremlerle korkudan evlerine giremiyor.

40'ın üzerinde ölen vatandaşımız var. Yaralı sayısı iki bini geçti. Devletin birimleri, kamuda çalışanlar orada tüm gün mesaide. Trabzonspor'un isteğiyle maçın ertelenmesi bence doğru karardı. Ancak Fenerbahçe ve Y. Malatyaspor başkanları karara itiraz ettiler adeta ayaklandılar. Müsabaka oynansın mı oynanmasın mı polemiğine girdiler. Büyük acıların içinde maç coşkusu mu olurmuş? Üzüntüler arasında maçı, futbolcuları hakemleri mi konuşacaktık? Futbol her şey değildir. Başkanlara yakışmadı!



TRANSFERİN ŞAMPİYONU

Trabzonspor ara transferde, mini maliyetli nokta atışlı transferler yaptı. Yusuf Yazıcı'yla başlayan "yetiştir, oynat, parlat, sat" modeliyle 20 Milyon Euro kulübün kasasına girmişti.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır da aynı fiyata ulaştı. Sezon başında Sörloth'a 750 bin verilmiş, yanında Sturridge, Obi Mikel'e bonservis bedeli ödenmemişti.

Ara transferde Ndiaye 176 Bin Euro, Manoel ve Costa ise bedelsiz geldi.

Çıkan para belki 1 milyon Euro'yu bulmamıştır.

Oyunculara sadece maç başı ücretler ödenecek. Trabzonspor ligde zafere koşan takımlar arasında.

Sezon sonunu bilemeyiz ama transferde şampiyon oldular!