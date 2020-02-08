Futbolumuza yeni bir uygulama geldi. İsteyenler arasında Göztepe de var.

Statlardaki kale arkası tribünlerinde ayakta seyirci olacak.

Yani isteyen kulüp koltukları kaldıracak. Oraya en ateşli taraftar grubunu yerleştirecek.

Anlamı bu. Bu uygulama daha çok Latin Arjantin, Brezilya gibi ülkelerin stadyumlarında var. Golden sonra seyirci yukarıdan aşağıya ön sıralara zıplayarak bir dalga oluşturur. Yeni bir uygulama gençlerin daha çok hoşuna gidecektir. Maça ne kadar heyecan katar bilemem. Ama inşallah tribüne tel tedbiri alırlar. Fanatikler saha içine atlayıp futbolculara, hakemlere saldırmayı seviyor da!



BİR MAÇ İSTE BÖYLE KATLEDİLİR

Hüseyin Göçek ne zaman bir maça atansa, içimden "eyvah" çekerim. Geçmiş yönettiklerine bakalım.

Düdük çaldıklarının çoğunda sıkıntılar çıkmıştı... Buyurun Göztepe-Beşiktaş maçını ne hale getirdi! Yorumcular, hakem eskileri hepsi bir ağızdan "Kural hatası-hakem hatası " kavgasına soyundu.

Beşiktaş maçın tekrarını istiyor. Göztepe "böyle iş mi olur?" itirazında. Taraftarlar sosyal medyada birbirine girdi. TFF karar vereceğine zamana oynuyor top çeviriyor!

İş uzadıkça şüpheler arttı.

Sayın TFF yetkileri niye milleti gerdiniz? MHK hakemine sahip çıkacak tabi.

Çünki "hakem hatası" deseler kıyamet kopacak. Kural budur diye de açıklamaları da yok. En iyi yatkıları iş olan sessizliğe büründüler. Burada kabahat takımlarda değil ki. Hakem triosu ve bunları göremeyen VAR'dakiler! Kimsenin ses çıkarmayacağı bir durum var; Futbolun kuralları var, bunu uyguluyorum dese TFF sorun çözülecek. Dijital çağdayız. Madem açmazdalar;

Görüntüyü FİFA'ya ya da İFAB'a yollasalar bir günde karar verilirdi. Hakkaniyeti arayın ki bulasınız Türk futbolunda... Ne olacak şimdi?

TRABZON'UN KULESİ

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ligin en güzel maçıydı... Öncesinde, Muriç-Sörloht kıyaslaması vardı basında...

Fizikler aynı...

Ama Sörloht'un daha saldırgan, illa "gol atacağım" diyen yapısı var. Fener'in defansını darmadağın etti. Muriç gibi kritik anlarda dengesini zor sağlayan biri de değil. Bordo-mavililere böylesi bir santrfor gelmedi daha. Bana göre ligimize bile fazla Norveçli golcü.

Başkanın yerinde olsam, beklemem, bonservisini hemen alırdım. Çünki kaparlar!



YILDIZLAR YOLDA

Beşiktaş Futbol Okulları'nın Antalya'da kampı yapıldı. 1200'e yakın 5-15 yaş futbolcu ter döktü. Maçların yanı sıra; İngilizce eğitim, sporcu beslenmesi öğretimleri, hafıza geliştirici oyunlar, sinema vardı. 5 akademi hocası gün boyu maçları izlediler, keşfettiler, not aldılar. Altyapı sorumlusu Fırat Fidan ve ekibi de çok yetenekli gençlerin bulunabilmesi için oradaydı. Spor okulları sorumlusu Necmettin Çelikhan ve futbol okulları sorumlusu Gökhan Ataş ile yardımcıları kampın kaliteli geçmesi için arı gibi çalıştılar. Kapanış törenine, transfer çalışmalarının yoğunluğundan, gelemeyen başkan Ahmet Nur Çebi video ile katılımı sağladı. Karşılarında başkanı gören öğrencilerin sevinçlerin görmeliydiniz