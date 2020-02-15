Okuyucularım bilir; böyle giderse ligin ikinci yarısı kaos olur, demiştim. ilk kez 7 takım şampiyonluk için mücadelede... Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma, küme düşmeme hesapları artık ince detaylarda. Önümüz kritik maçlarla dolu... Ancak 1 maçta hakem hataları görürdük. 4 maçta birden yaşadık! Öyle bir hafta geçirdik ki, hakemler maçları berbat etti. Maç sonuçlarına etki edecek düdükler çaldılar veya çalmadılar! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Hüseyin Göçek, Beşiktaş-Gaziantep maçında Alper Ulusoy, Fenerbahçe-Alanya maçında Ümit Öztürk, Sivasspor- Başakşehir maçında Halis Özdemir ve VAR'dakilerin sayesinde futbol oyun kurallarını karıştırdık iyice desem, yalan olmaz.... Hele hele Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarındaki elle oynamalara verilmeyen penaltılar neydi? Yahu futbolcu koltuk altında topu taşıdı da taşıdı penaltıyı vermediler!

KURALLAR ÇOK BASİT

El kol çarpmalarında kural; futbolcu avantaj sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bu kadar basit. Ekranda "yorumlayamayan yorumculara" da artık yuh diyorum! Bence TFF ve MHK hakemlerin bu karmaşık durumlarına acil çözüm bulmalı. Düdüklerde hakkaniyeti sağlamalılar. Kalan maçlarda arbede çıkmasından korkuyorum... Bir çağrım da kulüp başkan ve yöneticilerine.. Ağzınızdan çıkan her kelimeye aman dikkat. Bilhassa fanatikler en ufak olayı büyütmek için bekliyorlar. Yıllardır ligde şampiyonlar değişiyor ve dünyanın sonu gelmiyor. Artık maç sonuçlarını bu kadar abartmayalım da gerilim olmasın!



KARTLARIN BİR DE DİLİ OLSA

Sarı kart sınırında olan, ya da öncesinde kupa maçı varsa ligde oynayabilmek için bilerek kırmızı kart görmeler çoğaldı. Doğal olarak da rakip takımlar bu kurnazlıklar karşısında tepkilerini koymaya başladılar. Profesyonelce oynanan oyunlarda bilerek kart görenler, bunlara sebep olanlar Fair- Play ruhuna aykırı davranıyor. Özellikle sarı kart ceza sınırında olanlar kupa maçlarını kaçış limanı olarak görüyor. Federasyon etik olmayan bu davranışlara bir ceza getirmeli. 1 maç ceza az, tınlamıyorlar bile. O zaman okkalı para cezaları bitirir kurnazlıkları!



ŞAŞIRTICI!

14 Yaş Altı Milli Takım kadrosu açıklandı. İsimleri gören Beşiktaş taraftarı sosyal medyada isyan etti. En çok gol atan oyuncu 29 golle Adnan Karahisar ile en az gol yiyen kaleci Emir Yaşar takıma davet edilmemişler. Siyahbeyazlılardan 2 oyuncu kalanı diğer takımlardan. Örneğin bazı takımlardan 4 oyuncu vardı. Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hoca tepkiler üzerine açıklama yaptı. Ancak ben dahil kimseyi tatmin etmediği gerçek!