İzmir Atatürk Stadı birçok kez Milli Takım'ı ağırlamıştı... Vakti zamanında ülkemizin, yanılmıyorsam 80 bin kişi kapasitesiyle en büyük stadıydı. Ancak zamana ve teknolojiye yenildi. Şu an Göztepe Stadı'nı konuşuyor herkes. Ege Bölgesi'nde tüm illere de yakın mesafede. TFF Başkanı ve yöneticiler ile Şenol Güneş en kısa sürede bir maçı oynatmalı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de ısrar etmeli. Çünkü İzmir ve Egeliler Milli Takımı çok özledi! Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na Milli maç yakışır!



YAPMA BE AĞAOĞLU BAŞKAN

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TV programında "kaç paraysa Sörloht'un bonservisini hemen alın" diyenlere, "emredersiniz" cevabını vermişti. Kim ne derse desin Norveçli, Trabzonspor'u tek başına taşıyor. İngiltere'den kiralık geldiği kulübü bile performansına şaşırdıklarını açıkladı. Yani her gün değerleniyor! Aylar önce ben de yazmıştım Trabzonspor'un elini çabuk tutmasını. Doğal olarak kulübün menajerle anlaşmalarını, sözleşme opsiyonlarını bilemeyiz. Biz gazeteciler tecrübemizle oyuncunun fiyatını uçmadan, başka zengin kulüpler devreye girmeden uyguna tapusu da bordo-mavililerin olsun diyoruz. Kızmaya gerek yok...



ÜÇ PUAN HEP CEPTE

Sanki Galatasaray için 3 puan garantörleri... Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz, Okan Buruk Galatasaraylı eski oyunculardı. Her sezon değişik takımları çalıştırıyorlar. Ortak özellikleri ise, Galatasarayla deplasmanda oynadıklarında takımlarına tek galibiyet dahi kazandıramamaları! Fatih hocadan mı kasılıyorlar, sarı-kırmızılı taraftarlardan çekindikleri için midir? Bilemem... Meraklılarına ortada istatistiki bilgiler var. Yani Galatasaray'ın eski öğrencilerine karşı İstanbul'daki maçlarda 3 puanı hep cebe girmiş! Bir de Beşiktaş'ın eski yıldızlarının çalıştırdığı takımlara bakın; Sürekli İstanbul'da, takıma kök söktürüp, 3 puanı alıyorlar. İnanmayan arşivi açıp baksın!





EFSANE BİTİYOR MU?

Son Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle yeni bir Cüneyt Çakır'ımız oluyor düşüncesine kapıldım! Halil Umut Meler, bana göre, 10 üzerinden 7 puanla idare etti maçı. Taviz vermemeleri yerindeydi. Ben Onyekuru'ya yapılanın penaltı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak maçta fazla hakem konuşulmuyorsa, bu makbul olandır. Ve iyi yönetti sayılır. MHK'nın eli rahatladı. Her kritik maçta artık illa da Cüneyt Çakır'ı atamaz... Demek ki neymiş; FİFA korkartı taktığın hakeme güveneceksin maç ayırt etmeden vereceksin MHK!