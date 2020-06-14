Süper Lig uzun aradan sonra başladı... Ama gözler eski heyecanı aradı... Seyircisiz futbol asla futbol değil bir daha görmüş olduk. Durmadan korona testi olan futbolcular ve maçı görevleri nedeniyle takip edecek meslektaşlarımız, görevli TSYD üyesi arkadaşlar için de ayrı eziyet... Ancak protokol tribününe girenler neden teste tabi tutulmuyorlar anlayamadım? Çoğu spor yazarı dahi tribündeki asli yerini alamadı! Neyse dönelim lige. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başlarken taraftarın büyük desteğini almıştı.. Ancak iki sezondur takım kötü gidiyor. İkinci yıl şampiyonluk hayal gibi... Comolli sorunu, flaş transferlerin sönük çıkması... Ersun hoca gitti... Taraftardan bağış kampanyası isteği... Son haftalardaki kötü sonuçlar üzerine tepkilerin dozu artmıştı ki, küresel salgın her şeyi durdurdu. Koç, iki yılda takımı düzeltemediği gibi, futbolsuz günlerde teknik adam sorununu da çözemedi.



ŞİMDİLİK SÜTLİMAN

Tahir Karapınar'la kalan haftalar değerlendirecek. Herkesin merak ettiği Karapınar, Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel işin içindeyken kadroyu nasıl yönetebilecek? İlk lafı zaten Kanarya'nın efsanesi Rıdvan Dilmen söyledi! Koç'un kulübe finansörlüğü tek laf edilemeyecek özelliği.



BAŞKAN ÇEBİ'YE HAKSIZLIK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi'ye yönelik, "Enkaz edebiyatı yapıyor" ve "Lakin, kulübe ve takıma faydası sıfır" eleştirilerine katılmıyorum. Çebi, daha ne yapsın? Futbolculara çalışanlara geriye dönük üç aylık paralarını ödedi. Her gün ödemeye çalıştığı faizli borç dağı yükü var. Ayrıca 8 aylık dönemde hiçbir başkanın başına gelmeyen aksilikler onu buldu. Başkan, Sergen Yalçın'a takımı emanet etti. Ayrıca özkaynak düzeninine önem ve destek veriyor.

TRABZONSPOR'A YAZIK OLMASIN

Trabzon uzun yıllardır beklediği şampiyonluk kupasının kulpuna tam ellerini koymuştu ki; UEFA'ya takıldı. Avrupa kupalarından men cezası aldı. Trabzon bu sezon oynadığı futbolla övgüyü fazlasıyla hak eden takımdır. Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse üzülürüm. Kritik süreçte zorlu rakibi Göztepe'yi deplasmanda yenmeleri de çok anlamlı.

GÖZTEPE ŞANSI KAÇIRMASIN

Trabzonspor'a UEFA'nın cezası, bazı kulüpler için de şansı oldu. Alanya, Fenerbahçe ve Göztepe sekiz hafta için Avrupa yolunda en şanslıları.. Sarı-kırmızılılar son haftalar hariç ligde başarılı grafik tutturmuştu. Ama Trabzonspor'a yenilmeleri kötü oldu. Büyük bir şansı teptiler. Kalan maçlarda takıma ve taraftara yazık etmesinler bari...