Galatasaray'ın kalecisi Muslera talihsiz bir sakatlık yaşadı. İnşaallah çabuk iyileşir. Muslera sayesinde tekrar gördük ki, ülkemiz insanı başarılı ve tahrik etmeyen futbolcuları seviyor. Talihsiz sakatlıktan sonra her renkten kulüpler ve taraftarları Uruguaylı file bekçisi için geçmiş olsun mesajları yayınladılar. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç bile yıldız kaleciyi hastanede ziyaret etti. Sahada işini çok iyi yapan, rakip oyuncuları ve taraftarını tahrik etmeyen, agresif tavırlar sergilemeyen Muslera gibilerini futbolseverler kulüp rengi ayırmadan seviyor. İşte bu yüzden Hagi'ye, Alex'e ve şimdi de Muslera'ya büyük futbolcu diyoruz.



VAH FENERBAHÇE VAH

İki sezondur Fenerbahçe tersine rekorlar kırıyor! Çeyrek asır sonra Galatasaray'a evinde kaybetmişti. Trabzonspor tarafından Kadıköy'de kupadan itildi. Ancak kupa maçında gördüklerimiz inanılır gibi değildi. Sözleşmede teknik adam Tireli, Altaylı Tahir Karapınar... Ama takımı yönetemiyor! Burnunu dibinde Emre'yi tutamadı yüzüne bile bakamadı... Yedek kulübesindeki kaptan kızardı! Tribünde Volkan Demirel kulaklıkla talimatlar alıp kulübeye söylüyor.

DENEME TAHTASI GIBI OLDU

Öğrendik ki, Başkan Ali Koç müdahil oluyormuş. Fenerbahçe yüzyıllık marka. Ama Trabzonspor maçındaki görüntüler tüm sporseverleri üzmüştür. Sarı-lacivertli taraftarları sonuç da görüntüler de kahretmiştir! Takımın başında yabancı antrenör olsa bunlardan hiçbiri yapılamazdı. Yerli Karapınar'a yapılanlara bakın. Merak ediyorum TÜFAD'inden ses çıkacak mı? Geçen köşemde bu işin Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Volkan ile olamayacağını belirtmiştim. F.Bahçe deneme tahtasına döndürüldü. Taraftar "Ali Koç istifa" demeye başladı. Kredi bitti yani...



FUTBOLDA KADININ ADI YOK

Kadınlar 1. Ligi de salgından payını almış, durmuştu... ALG lider, 1 puan arkasında Beşiktaş ikinci sıradaydı. Puan cetvelirde zirvede bitiren, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecekti. "lig ne zaman başlayacak" diye beklerken.. TFF kulüplere kötü haberi verdi.. Ligin devamı yok... Ama şampiyon da belli değil yani.. Sponsorları da var. Şimdi finansı sağlayanlara ne diyecekler? ALG ve Beşiktaş yöneticileri, futbolcuları şaşkın... Kadınlar ligi TFF'nin Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde.. Başında Tolunay Kafkas hoca var. Kulüplerlerdeki isimlerle görüşmelerimde Tolunay hocanın sorunları çözdüğüne dair belirti vermediler. Federasyon buna el atmalı Kadın Kulüpler Birliği başkanı ve üyeleriyle konuşup uygun bir departmana bağlanmalı. Bu yüzden TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek istiyorlar. Olmazsa da artık, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na kadar dertlerine çözüm için ulaşmaya çalışacaklar!