Ünlü teknik adamlarımız sağlam sözleşme yapmayı öğrenmiş... Öncüsü Fatih Terim.. Diğerleri Ersun Yanal ile Abdullah Avcı... Boşta olan Avcı, kalan 30 milyon lirayı Beşiktaş'tan almaya devam edecek.. Ayrıca o parayı kim bırakır? Yabancıları ne kadarını bırakmış? Kulüpler zorla vermese, UEFA çatır çatır alıyor! Ben Süper Lig'de antrenöründen, futbolcusuna ortalamanın belkide beş on katı üzerinde paralar kazandıklarına inanıyorum. O paralarla şimdiye kadar Milli takımımız, kulüplerin dünya, Şampiyonlar ve Avrupa kupaları kazanmış olmaları gerekirdi... Ama kazananlar Avrupa'da ismi kalmış kendi emekli olmuş isimler oldu. 11 Yabancıyla sahaya çıkan takım bile Avrupa'da tur atlayamıyor; daha ne diyeyim? Yabancı alıyorsa, yerli de alacak o parayı "niye alıyor?"u diyemeyiz!



SERGEN AŞISI

Sergen hocayı kutlamak gerek.. Cesaret isteyen bir hamleydi yaptığı.. Antalyaspor yenilgisinden sonra, Denizlispor karşısında 4 altyapı oyuncusuyla çıkması.. Gençlerin yabancılardan ne farkı vardı.. Gayet de güzel oynadılar. Siyah-beyazlı taraftar da memnun, destekliyor.. Trabzonspor da iki sezondur gençlik aşısıyla oynuyor. Genç oyuncular konusunda bir tek Galatasaray ve Fenerbahçe suskun kaldı.. Fenerbahçe iki sezondur stoper bulamadı; Jailson ve Gustavo'yla stepne işlerine kalktı. Sonuç hep hüsran. Bir habere takıldı gözüm; meğerse 19 yaşında peşinden Portekizlilerin koştuğu Cenk Alptekin varmış! F.Bahçe hala Merih olayından ders almamış görünüyor.!



OBRADOVİC'İN GİZEMLİ GİDİŞİ

Bence, Sırp hoca zorla gönderildi! Fenerbahçe yönetimi İstanbul'da 15 milyon artı 5 toplamda 20 milyon Euro bütçe sunmuş.. Obradoviç olumlu yaklaşmış, ülkesine gitmiş cevabı bildirecekmiş. Sonra yönetim salgını bahane edip 10 milyon Euro'ya düşürmüş.. Bu ne demek? Kısaca git demek.. Türkiye'de Fenerbahçe'ye tüm kupalarda Avrupa dahil ambargo koydurmuş. Eurolig şampiyonluğu yanında 18 kupa kazandırmış. Fenerbahçe'yi basketbolda marka haline getirmiş. Kaçırdılar. Bazıları diyor ki, "Obra zaten doymuştu, bundan sonra başarı gelmezdi" Yaaa öyle sanın. Başka bir ülkede başka takımda zaferler kazandığında sadece izleriz!