Birkaç hafta önce köşemin ana yazısıydı Yusuf Yazıcı...

Utandırmadı sağolsun, Avrupa'da haftanın futbolcusu seçildi. Spor sayfalarının tam sayfa manşetlerini süslüyor.

Milan'a karşı hat-trick yapmak başarıdır. Sol ayağıyla vuruşları sihirli gibi... Fransız spiker her attığı golden sonra "Yazzicciiii" diye bağırırken bizler de gururlandık...

Lille transfer ettiğinde hemen başarı beklemedi.

Yusuf'un yeteneklerini biliyorlardı sadece "takım oyununa" adapte ettiler o kadar! Trabzonspor altyapıdan yetiştirdiği Yusuf'a 18 yaşına kadar ne harcamıştır? Ama satarken dünyaları kazandı. Şimdi Abdülkadir Parmak ile kaleci Uğurcan var sırada. Maalesef sezon başı takımı yabancılarla doldurdu sonucu görüyoruz!

Yanlıştan dönmeliler bordomavili yöneticiler... Yani yetenekli gençleri sahaya sürme cesaretine devam etmeliler.



GURBETÇİLERİ İZLEYEN VAR MI?

Avrupa'daki genç gurbetçi oyunculardan bahsediliyor.

Onlar için 18 yaş "hangi milli formayı tercih edeceksin?" sorusunun yer aldığı sıkıntılı günlere dönüyor. Milli takım bünyesinde Türk asıllı gençlerimizi izleyen ekip vardır mutlaka.

Örneğin Avusturya'da oynayan Yusuf Demir'i izlemişler midir? Çünkü Avusturya Milli takımı yetkililerin teklif götürdüğünü okumuştum.

Federasyondan kim izledi?

Oyuncuları seçme kriterleri neler? Daveti nasıl yapıyorlar?

Milli takımın başında bulunan Şenol Güneş Hoca'ya bilgi veriliyor mu? Tüm dünya genelindeki Türk asıllı yetenekler için dosya tutuluyor mudur? Merak ettim.



YENİDEN 'SEREFLİ MAGLUBİYET'LER

Maalesef... Futbolumuz 30 yıl öncesine döndü. Yakında maçlarda 'orta sahayı geçemeyiz' diye korkmaya başladım. 80 yıllarda bir Avrupa kupası maçında rakibe gol atabiliyorsak sevinebiliyorduk.

Hele hele hala gol atamadığımız ama çuvalla goller yediğimiz her maç sonrası futbolseverler olarak bunalıma girdiğimiz İngiltere maçlarını unutmak mümkün değil! Şimdi Süper Ligimiz yabancılarla dolu. Milyonlarca döviz akıtıyoruz ama son on yıldır düştüğümüz hale bakın!

Yokları oynuyoruz; hiçbir kulüp başkanı, teknik adam, menajer, futbolcu kimse üstüne alınmıyor! Başakşehir'in Manchester galibiyeti aldatmasın...