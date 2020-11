Seksenli, doksanlı yıllarda Ege bölgesi adeta futbolcu fabrikasıydı. O dönemin tüm Süper Lig başkanları teknik adamları İzmir ve civarına gelir futbolcu keşfederlerdi. Altay en bilineniydi. Sonra Karşıyaka, Bucaspor, Göztepe diye uzar giderdi liste. En son Altınordu sahnedeydi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın çabalarını herkes biliyor. Başta Cengiz ve Çağlar'ın nerelerde olduğunu görüyorsunuz. Ama durdu... Altınordu'da yetiştirme işi yavaşlamış gibi. Altay ortalıkta gözükmüyor.. Göztepe kaç yıldır ligde ama üstün performanslı futbol sahnesine oyuncu çıkardıklarını göremiyoruz. Geçenlerde bir tv programında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın da bu kadar çabasına rağmen karşılığını göremediğinden yakındığını, bırakacağını iddia etmişti konuklar. Bu durgunluğun sebebi neler acaba? Ya da futbolu çok iyi bilen, yetenek avcısı antrenörler mi sahadan çekildiler?

PELE

Büyüklerim Üsküp göçmeni... Bu yüzden Balkanlarla ilgili her haber ilgimi çekiyor. Bana göre dünyanın bir numarası Pele'dir. Yetenekleri bambaşkaydı. Atttığı goller efsane ve hiçbir olaya ayrıca kötü alışkanlıklara bulaşmamıştı. 1971 yılında jübilesini ünlü Maracana Stadı'nda 200 bin kişiyle dopdolu tribünlere karşı son maçına Brezilya formasıyla yapmış. Rakip Yugoslavya. Neden bu ülke diye sormuşlar. "Çünkü Brezilya'dan sonra Yugoslavya dünyada en yaratıcı ve göze hoş futbol oynuyor" demiş. Bu bilgiyi görmemi sağlayan ve teknik adamlık kalitesine güvendiğim Naci Şensoy hocama teşekkür ederim.



MESUT ÖZİL'DEN SAMAR

Mesut Özil: "Terörizmin, İslam'da yeri yoktur" dedi. Ünlü futbolcu Mesut Özil duruşundan taviz vermedi. Türk ve Müslüman kimliğiyle ilgili her türlü baskıya karşı çıkıyor. Alman Milli Takımı'ndan bu yüzden uzaklaştırıldı. Arsenal'de kadroya girememesinin sebebini bilmiyoruz ama konunun formsuzluk olmadığı açık. Macron'un Müslümanlara her fırsatta yapıştırmaya çalıştığı "terörist" etiketine karşılık Özil'in cevabı yukarıda... Yine Fenerbahçe'de geçen yıl forma giyen Fransız Rami de ülkesini kınayan cümleler sarf etmiş. Macron iyi yönetemiyor. Kendisine olan tepkilerin yönünü değiştirmek için de ikide bir Türkiye'ye ve İslam'a saldırmaya yöneliyor.



NASIL DÜZELECEK?

Kadın Milli Takımımız geçen hafta iki maç oynadı. Kosova'yı on kişi kalmalarına rağmen yenemediler. Rusya'ya 4-2 mağlup oldular. Atılan iki golü de Rus kalecisi hediye etti belirteyim. Puan durumuna göre 8 maçta 2 beraberlik alabilmişiz, attığımız 4 gol yediğimiz 26! Durum vahim yani! Son on yıldır ülkemizde Kadınlar Futbol Ligi'ne ilgi patlaması var. Alt liglere değil ama TFF Milli takım düzeyinde güzel destek veriyor. Sponsor buluyor... Ancak başarı hala ortada yok. TFF'de on yıldır bu departmanda görev alan pandemiden önce Milli Takım'ın başına gelen Necla Güngör hocadan da pek iyileştirici dokunuşlar göremedim! Yurtdışı tecrübesi olan oyuncularımıza rağmen gelecek vaadi de göremiyoruz. Necla Güngör ve gelişim direktörü Oğuz Çetin hocanın mutlaka cevapları vardır!



PELE

Büyüklerim Üsküp göçmeni... Bu yüzden Balkanlarla ilgili her haber ilgimi çekiyor. Bana göre dünyanın bir numarası Pele'dir. Yetenekleri bambaşkaydı. Atttığı goller efsane ve hiçbir olaya ayrıca kötü alışkanlıklara bulaşmamıştı. 1971 yılında jübilesini ünlü Maracana Stadı'nda 200 bin kişiyle dopdolu tribünlere karşı son maçına Brezilya formasıyla yapmış. Rakip Yugoslavya. Neden bu ülke diye sormuşlar. "Çünkü Brezilya'dan sonra Yugoslavya dünyada en yaratıcı ve göze hoş futbol oynuyor" demiş. Bu bilgiyi görmemi sağlayan ve teknik adamlık kalitesine güvendiğim Naci Şensoy hocama teşekkür ederim.