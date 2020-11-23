Başta Lecuscu olmak üzere kaliteli yabancılar futbolumuzla ilgili gerçekleri sert sözlerle yüzümüze vurabilmişlerdi. İngiltere, İspanya ve Almanya gibi elit liglerde hakem hataları olmadığını mı sanıyorsunuz? Ya da yenildikleri zaman hakemi suçlamıyorlar. Örneğin kırk yıl sonra eksik kaldıkları için yenebildiğimiz Rusya Teknik Direktörü Cherchesov: "Biz ülke futbolunu geliştirmek istiyoruz. Eğer önce hakemi konuşursak, gelişemeyiz" demiş. Sizce bizim kulüp yöneticileri, teknik adamlarımız, futbolcular üzerlerine alınmışlar mıdır?



LİGİMİZE AYNA

Gazetemizde Sebahattin Alp'in yaptığı haber ligimizi de özetliyordu. Haber Denizlispor'un çalıştırıcısı Prosinecki'nin performansıyla ilgiliydi. Hırvat teknik adamın oluşturduğu takımı, geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 5 puan alabilmiş! Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz hocanın yanına bile yaklaşamamış. Arada değişen dört teknik çalıştırıcıyı saymıyorum bile. Denizlispor yönetimi yerli antrenörlerden sakındığı maaşı kat kat fazlasını, ismi yabancı diye, şıppıdanak verebiliyor. Robert Prosincek'nin toplamda alacağı, kovulsa bile, 5 milyon TL'miş. Hırvat hoca belki de futboldan kazanamadığı parayı bizim ülkede kısa dönemlerle çalıştığı takımlardan kazanmıştır! Yeşil-siyahlılar yabancılara kaptırdığı paranın yarısını altyapıya ayırsaydı bari. Yetenekli çocukları hem Türk futboluna kazandırırlardı hem kendileri kazanırdı. Denizlispor yöneticileri altyapıya ne kadar harcamış açıklarlar mı acaba? Yöneticiler bu işi çok biliyor ya hayırlı işler o zaman! Ha bu arada yönetimin altyapı kaleci antrenörü Remzi Özdemir'in Galatasaray formasıyla sosyal medya profilinden paylaşım yapmasına kızıp, işine son vermesi de garip olmuş!



AVCI ' NIN İŞİ ÇOK ZOR

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik sorumlusu Abdullah Avcı: "Trabzonspor taraftarının gücünü çok iyi biliyorum" demiş. Abdullah hocanın işi çok zor. Çünkü bordo- mavili taraftar ve yerel basının en büyük handikapı çok sabırsız olmaları. Naçizane önerim kentin altyapısı futbolcu kaynağı. Oraları çok iyi keşfetmesi. Karadeniz'de görev yapan TFF'den tanıdığı Tudor hocalar var onlara danışsın. Sahada mücadele eden, genç yetenekleri keşfetmek için oynatsın gerisini Trabzon taraftarı halleder zaten.



ISPANYA ÇOK MU FAKİR?

İspanya maliyesi ünlü olup olmadığına bakmaksızın alacağı verginin peşinde. Birkaç yıl önce Cristiano Ronaldo'nun yatını basmışlardı. Şimdi de Messi'yi havalimanında karşılamışlar. Messi, müfettişleri görünce sıkıntıyı anlamış. Ama öyle iş karışık değil onlarda, müfettişler Arjantinli oyuncunun ülkesinde kazandıklarının vergisini tıpış tıpış tahsil edeceklerdir. Bizde kötü düşünceli yönetici ve menajerler arasındaki kurnazların milyon dövizleri götürmeleri böylelikle önlenebilir. Hoşafı çıkmış emeklilere paraları kaptırmamış olur kulüplerimiz... Bize de bu lazım!