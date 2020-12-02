FİFA hakemlerimiz açıklandı. Düne kadar İstanbul hep başı çekiyordu. Şimdi İzmir'den Halis Özkahya ve Halil Umut Meler listede. İstanbul'dan sadece Cüneyt Çakır var. Bir de Ankara Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu'yla temsil ediliyor. Ancak Ege Bölgesi için bana göre sayı çok az. İzmir'in yanı sıra diğer bölgedeki diğer illerin il hakem kurulları hakemlerini vitrine çıkarmalı. Yani gerisinin gelmesi için il hakem kurulundaki başkanlar ne kadar çalışıyor bilemiyorum...



DÜNYANIN 1 NUMARASI

Maradona da göçtü gitti... Allah vergisi yeteneklerini heyecanla izlemiştim. Öldürücü çalımları, nokta atışı kısa uzun pasları, kısa boyuna rağmen deparları hep gözalıcıydı. Efsaneler arasındaydı. Ama yeteneğini emekli olduktan sonra dünya futboluna yansıtamadı maalesef. Yeşil sahalar haricinde sıradışı hayat yaşadı. Keşke adı doping, uyuşturucu, kavgalarıyla da anılmasaydı! Ölümünün ardından bir çok internet spor sitesi, tv yorumcuları, yazarlar, nedenini anlayamadığım şekilde onu futbolun bir numarası olarak lanse etme yarışına girdiler. Peki ondan daha çok başarı elde etmiş, üstün yetenekleri olan Pele'yi kaçıncı sıraya koyacağız? Ki Pele'nin rekorları kırılabilmiş değilken... Ya da Johann Cruyff'u. Belki Dünya Kupası'nı kaldıramadı oynadığı dönemlerde ama Hollanda ekolu ve bir Barcelona sistemi onun eseri... Bana göre dünya futbolunun bir numarası Pele'dir diğerlerini siz sayın! w



HÜKMEN HAKSIZLIK MI?

Pandemi dünya futbolunu etkilemeye devam ediyor. Kovid 19'a yakalanan oyuncu sayıları artıyor. Biliyorsunuz UEFA, Avrupa maçlarında koronalı oyuncular yüzünden sahaya çıkamayan takımları hükmen yenik sayıyor. Bizde de sanırım ikinci yarıdan itibaren bu uygulama yapılacak. Doğal olarak hükmen mağlubiyet kararlarının haklılığı haksızlığı polemik yarattı. Maça çıkamamak, beraberlik veya galibiyet halinde kazanılacak paranın da uçması demek. Ayrıca düşme ya da şampiyonluk yarışını da etkileleyecek. Örneğin Göztepe... Fenerbahçe'yi bir maç önce yendi. İki maç sonra şampiyonluk adayı Galatasaray'a karşı oynayamadı hükmen mağlup sayıldı. Fenerbahçe kıyameti koparacaktır. Bunu bir de düşme hattındaki takımlara da yorumlayın gerisini siz düşünün. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil mantıklı gördüğünü açıklamıştı. Bu demektir ki çoğunluk uygun görüyor. Hayırlısı...



CEZALARLA DA DURMUYOR

GAZİANTEP FK Teknik Direktö-rü Sumudica bir türlü durulmu-yor. Son Y.Malatyaspor maçın-da yine maçın önüne geçmeyi başardı... Önce yan hakemlere sonra Ali Palabıyık'a sataşmadan duramadı ve kırmızı kartı gördü. Çıkarken meslektaşı Hamza Hamzaoğlu'na da yaptığı tehdit-vari sözler el kol hareketleri hiç hoş olmadı. Sumudica kendini ne sanıyor anlayamadım... Sayın Sumudica'ya birkaç lafım olacak; Ülken Romanya'da alabi-leceğin maaşın, primle-rin en az on katını belki de fazlasını kazanıyor-sun. Bu kadar provo-katif hareketlerle nereye varacak-sın? Rumen hoca-nın tuhaf davra-nışlarını izlerken, ondan daha kalite-li olup ligimizde hala iş bulamayan yerli hocalarımıza üzülü-yorum!