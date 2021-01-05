Beşiktaş, lig başlarında 15. sıradaydı. Başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere yöneticilere, özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a demediklerini bırakmayanlar vardı. Yorumcusu, sosyal medya delikanlıları şu son puan tablosundan utanırlar mı acaba? Hiç sanmam... Ülkemizde emek hırsızları, kopyacılar çok. Sergen Yalçın'ın antrenörlüğünü sorgulayıp, dalga geçmeye kalkanlar olmuştu. En ağır şekilde eleştirenler var ya duruma göre vazife alanlar, işte onların bazıları şu an ayakta alkışlıyordur, öyle kıvraklar yani. Beşiktaş kalecisinden başlayıp, gençlere en çok süre veren takım. Başkanından, teknik kadroya kadar çok çalıştılar ve bu günlere geldiler. Şampiyonluğun en büyük adayından. İleriki maçlarda VAR'da orada burada tuhaf müdahaleler olmazsa ki göreceğiz, siyah-beyazlılar ligin sonuna kadar bu rotada gider!



YALAN SÖYLEYEN K İM?

Arda Kardeşler FIFA Kokartlı hakemlerimizden. Sivassporlu Erdoğan, maç içerisinde, Kardeşler'in kendisini "Sus ulan" diyerek azarladığını söyledi gündem değişti. Ekranların değişmez yorumcuları! Hakeme demediklerini bırakmadılar. Sivassporlu Erdoğan'dan yana saf tuttular. İşin ilginç tarafı Erdoğan'ın eski takım arkadaşı olan Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler sayesinde hakem ile tanışık oldukları ileri sürüldü. Bana göre olayda tutarsız taraflar çok. O kadar zaman geçti, Sivassporlu oyuncunun iddia ettiği sözleri ne takım arkadaşları onayladı ne de onlarca kamera tespit edemedi. Hakemler mesleklerini onurla ve gururla yapıyorlar. "Çamur at izi kalsın" ya da! bir anlık öfkeyle söyledim"de kalmamalı bu olay... Hakem ufak bir hata yapsa maç alamama ve kokart düşürülme cezaları alıyor. Ama hakeme ağır hakaret edenler, iftira atanlar birkaç maçla yırtıyor! Adalet hakemlere de lazım.



RAHAT BIRAKMAZLAR

Bizde büyük takımların işi ligde çıkış yapan gözde oyunculara hemen yapışmaktır. Alanyaspor, F.Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları gözde durumda. Başta F.Karagümrük'ten Biglia olmaz üzere bu takımların kapısı çalındı bile. Süper Lig'de şampiyonluk şansı az olan bu takım yöneticileri 300 bine aldıklarını dört büyüklere en az 3 milyon Euro'dan satmaya başlarlar! Biri özkaynaktan yetişen oyuncuları oynatsınlar mı dedi, sadece gülüyorum artık...