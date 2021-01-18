Süper Lig'in kalitesi malum... Avrupa'yla futbolumuz arasındaki fark gitgide açılıyor. Ama bizimkilerin umurunda değil. En son Rıza Çalımbay dert yanmış, "2-3 günde bir maç oynuyoruz" diye. 40 yıldır Avrupa Ligi maçlarını izlerim. Özellikle İngilizler, İtalyanlar hatta İspanyollar bile üç günde bir maç yapıyor, kimse sızlanmıyor. Futbolun lokomotifi bunlar. Lig, kendi kupaları ve onun yanısıra bizimkiler gibi Edirne'den öteye geçemeyen takımlar değil Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde grup maçlarını geçip çeyrekten, başlayıp finalde boy gösteriyorlar. Oynadıkları maç sayılarını düşünün artık. Ee onlar insan değil mi? Başta Rıza hoca gibi sızlanan ligimizin teknik adamlarına sesleniyorum; en ufak başarısızlıkta "çok maç yapıyoruz" diye lütfen yalandan konuşmayın! En sıradan oyuncunuza bile kulüpleriniz en az 1 milyon Euro ödüyor. Bırakın da işlerini yapsınlar!



YABANCI KURALI!

Yine sayıyla oynadılar... Türkiye Futbol Federasyonu değil sanki Yabancılar Futbol Federasyonu! Bir arttırıyorlar bir indiriyorlar. Federasyon geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hiç düşünmedi. Tüm gücüyle mesaisini buna harcıyor. Kulüplere ne demeli? Zamanında Türkiye Futbol Direktörü gibi hiç kimseye nasip olmamış ünvana sahip olan Fatih Terim bile 6 yabancıyla sahaya çıktığında "Artık konuşacak bir şey bulamazlar" dedi iyi mi? Takımlarımız 11 yabancıyla çıksa ne olur, Avrupa maçlarında bile artık gruptan çıkamaz oldular. Kimi kandırıyorlar böyle? Süper Lig'deki yabancıları toplayın hangisi bir Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü eder? Al kaliteli 5-6 yabancı, hem paran cebinde kalır, hem Türk gençlerine şans vermiş olursun. Altyapı takımlarınıza birkaç milyon dolarcık harcasanız ne olur? Kimin umurunda? Federasyonda emirlerinde!



KARŞIYAKA GÖZTEPE REKORU

Tarih; 16 Mayıs 1981. O dönem Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka ile Göztepe'nin kritik dev randevusu vardır. İkinci ligde bir maç ve tribünlerde 80 bin kişi! Bu bir dünya rekorudur. Stadın yarısı Kırmızı-yeşil, yarısı sarı-kırmızıdır. O maça kadar Karşıyaka ile Göztepe arasında gerginlik olmamıştır. Sadece ülkemizde değil dünya basınında da ilgi gösterilmiştir.

MHK İZİN VERMEDİ

Tarihi maçı İzmirspor sevdalısı hakem Halil Atalık yönetmişti. Gerçi o dönemin kulüp yöneticilerine göre de tarihimizde ilk kez yabancı hakem bu maça istenmişti. Teklifi yapan Göztepe'ydi. Ancak MHK İzmir Temsilcisine karşı çıkmış, Ankara'ya bildirilmemişti. Şampiyonluğa oynayan her iki takımın mücadelesi, seksen bin kişiye rağmen golsüz berabere sona ermişti.