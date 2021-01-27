Göztepe teknik yönetimi Ünal Karaman'a emanet.

Karaman ligimizin tecrübeli teknik adamlarından. Genç yetenekli oyunculara güvenen bir yapısı var. Trabzon'un başındayken cesaretle Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır'ı ısrarla oynattı. Sonuçta Yazıcı rekor ücretle Fransa'da.

Karaman, Göztepe'de de bu rotayı çizebilir ve yönetim ile taraftar da yardımcı olursa, başarı istikrarı sağlanacaktır.

Göztepe 25 puan toplamış.

En dipteki Y.Denizlispor ile aralarında 11 puan fark var.

Yani tehlike henüz kapıda sayılır. Çünkü üst üste üç maç kaybetse (ki gönül istemez) yine ateş hattına düşme riski var. Göztepe'nin Süper Lig'de bir istikrar sorunu var. Böyle örnek ve güzel taraftara muhteşem de stat eklendi. İzmir'e artık bir Avrupa bileti ve en azından Ziraat Türkiye Kupası getirmek yakışır!



MESUT ÖZIL'I BEGENMEYENLER KİMDİ?

Fenerbahçe Mesut Özil'le büyük sükse yaptı. Dünya futbolu bu transferi konuşuyor.

Yerli yabancı futbol alemi Mesut Özil'den bahsediyor.

Geçmişine, kalitesine oynadığı takımlardaki performansına kimse laf etmez diyoruz ama sosyal medyada tıklanma derdinde olan bazı kesimler maalesef "Özil de kimmiş?" yorumlarında bulunuyorlar ya ne desek boş onlara! Mesut Özil'in yaşadıklarını, tavrını herkes biliyor. En basitinden Alman Milli Takımı'ından neden uzaklaştırıldığını hatırlamak yeterli. Fransa'daki temsilcimiz Burak Yılmaz son anda bir laf etti onun için; "Keşke bizimle milli takımımızda savaşmış olsaydı" diye.

Aması var o işin içinde... Bazı meslektaşlarımız Mesut Özil'in 2008 Yılında Türkiye'ye üç büyüklere tavsiye edildiği, hatta Milli Takım'a önerildiğini ancak dönemin Milli Takım hocası Fatih Terim'in ve TFF yöneticilerinin beğenmediğini iddia ediyorlar. Ki Özil o yaşta Schalke'de iki yıl üst üste en başarılı genç yetenek seçilmiş Almanya'da. E istenmeyen, Türk kökenli ama Almanya'da doğan Özil bunları yaşamışsa ne yapacaktı?

Tabii Almanlar'ın çok istemesine evet diyecekti.

Avrupa ve dünya futbolunda o kadar ilerideyiz ki, altyapıda, üstyapıda mükemmel işler yapan teknik adamlarımız Mesut Özil'i beğenmemişse, kim bilir kaç Türk evladını da kaçırtmışlardır. Olaylara da bir de bu gözle bakalım...